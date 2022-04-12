Yaşar İpek'ten Aleyna Tilki itirafı! 'Sosyal medyadan baktığım tek ünlü'

2018 yılında Fransa'da evlendiği Seren Serengil'den 2020 senesinde anlaşmalı olarak boşanan Yaşar İpek, geçtiğimiz aylarda kendisi gibi şarkıcı Ebru Gündeş ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

'EBRU GÜNDEŞ'LE AŞK YAŞIYOR' İDDİASI

İpek'in, Ebru Gündeş'in paylaşımlarına yorum yapması ve beğeni yapması iddialara sebep gösterilmişti. Çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozan ünlü isim, "Söz konusu değil böyle bir şey. Ebru Gündeş'i hayatım boyunca 3-4 kere gördüm, o da sahnede. Çok sevdiğim saygı duyduğum bir sanatçı arkadaşımdır" ifadelerini kullanarak aşk iddialarını yalanlamıştı.

TİLKİ'YE OLAN HAYRANLIĞINI ANLATTI

Şimdilerde yeni çıkardığı 'Aman' şarkısıyla adından söz ettiren 41 yaşındaki Yaşar İpek, tv8 ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu.

Aleyna Tilki, dün Instagram hesabından İngilizce şarkısı için çektiği klipten görüntüler yayınlamıştı. Programda genç popçunun haberinin yayınladığı sıralarda Yaşar İpek, canlı yayında genç popçu Tilki'ye olan hayranlığını dile getirdi. Tilki'yi çok beğendiğini söyleyen İpek, "Çok güzel kız. Sesini de fiziğini de tipini de her şeyini çok beğeniyorum. Fotoğraflarına büyütüp bakıyorum" ifadelerini kullandı.

"PIRIL PIRIL BİR KIZ"

"Sosyal medyadan baktığım tek ünlü diyebilirim" diyen şarkıcı, "Aleyna çok güzel ve çok yetenekli bir kız. Sesi güzel kendine güzel. 22 yaşında pırıl pırıl tertemiz bir kız. Yaşına göre de çok şey yaptı, bu İngilizce şarkıcısı da tutarsa onu tebrik edeceğim" dedi.

Sunuculardan Gülşen Yüksel Salt'ın "'Dünya ahiret kardeşin olsun" sözlerine Yaşar İpek; "Yok öyle bir şey demiyorum. Nereden çıkardın şimdi bunu" diye cevap vererek herkesi şaşırttı.



