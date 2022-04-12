MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yaşar İpek'ten Aleyna Tilki itirafı! 'Sosyal medyadan baktığım tek ünlü'

Yaşar İpek'ten Aleyna Tilki itirafı! 'Sosyal medyadan baktığım tek ünlü'

12.04.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun bir aranın ardından çıkardığı 'Aman' şarkısıyla dinleyicilerinin karşısına çıkan Yaşar İpek, '2. Sayfa' programına konuk oldu. İpek, canlı yayında; genç meslektaşıAleyna Tilki'ye olan hayranlığından bahsetti.

Yaşar İpek'ten Aleyna Tilki itirafı! 'Sosyal medyadan baktığım tek ünlü'

2018 yılında Fransa'da evlendiği Seren Serengil'den 2020 senesinde anlaşmalı olarak boşanan Yaşar İpek, geçtiğimiz aylarda kendisi gibi şarkıcı Ebru Gündeş ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

'EBRU GÜNDEŞ'LE AŞK YAŞIYOR' İDDİASI

İpek'in, Ebru Gündeş'in paylaşımlarına yorum yapması ve beğeni yapması iddialara sebep gösterilmişti. Çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozan ünlü isim, "Söz konusu değil böyle bir şey. Ebru Gündeş'i hayatım boyunca 3-4 kere gördüm, o da sahnede. Çok sevdiğim saygı duyduğum bir sanatçı arkadaşımdır" ifadelerini kullanarak aşk iddialarını yalanlamıştı.

TİLKİ'YE OLAN HAYRANLIĞINI ANLATTI

Şimdilerde yeni çıkardığı 'Aman' şarkısıyla adından söz ettiren 41 yaşındaki Yaşar İpek, tv8 ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu.

Aleyna Tilki, dün Instagram hesabından İngilizce şarkısı için çektiği klipten görüntüler yayınlamıştı. Programda genç popçunun haberinin yayınladığı sıralarda Yaşar İpek, canlı yayında genç popçu Tilki'ye olan hayranlığını dile getirdi. Tilki'yi çok beğendiğini söyleyen İpek, "Çok güzel kız. Sesini de fiziğini de tipini de her şeyini çok beğeniyorum. Fotoğraflarına büyütüp bakıyorum" ifadelerini kullandı.

"PIRIL PIRIL BİR KIZ"

"Sosyal medyadan baktığım tek ünlü diyebilirim" diyen şarkıcı, "Aleyna çok güzel ve çok yetenekli bir kız. Sesi güzel kendine güzel. 22 yaşında pırıl pırıl tertemiz bir kız. Yaşına göre de çok şey yaptı, bu İngilizce şarkıcısı da tutarsa onu tebrik edeceğim" dedi.

Sunuculardan Gülşen Yüksel Salt'ın "'Dünya ahiret kardeşin olsun" sözlerine Yaşar İpek; "Yok öyle bir şey demiyorum. Nereden çıkardın şimdi bunu" diye cevap vererek herkesi şaşırttı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sızdırılan kasedi küçük oğlu buldu! Şoke olduSızdırılan kasedi küçük oğlu buldu! Şoke oldu
Melisa Aslı Pamuk'a iç çamaşırı tepkisi! "Arabistan mı burası?"Melisa Aslı Pamuk'a iç çamaşırı tepkisi! "Arabistan mı burası?"
Olay iddia kızdırdı! Hastanede iç çamaşırları kaybolunca...Olay iddia kızdırdı! Hastanede iç çamaşırları kaybolunca...
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Kocam ilişkiden sonra...' sorusu şaşkına çevirdi! Bakın ne cevap verdi...

'Kocam ilişkiden sonra...' sorusu şaşkına çevirdi! Bakın ne cevap verdi...

"Sarık takmak gerekiyor mu?" diye açık açık sordu

"Sarık takmak gerekiyor mu?" diye açık açık sordu

Toroğlu, futboldaki skandalı anlattı!

Toroğlu, futboldaki skandalı anlattı!

Suriyeli şahsın yaptıkları herkesi isyan ettirdi!

Suriyeli şahsın yaptıkları herkesi isyan ettirdi!

Asgari ücret zammı için Memur-Sen’den flaş talep

Asgari ücret zammı için Memur-Sen’den flaş talep

Milyonların beklediği müjde gelecek mi? Erdoğan açıklayacak

Milyonların beklediği müjde gelecek mi? Erdoğan açıklayacak

İlginizi Çekebilir

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.