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"Yaşayan Efsane Obra" kitabı satışa çıktı

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 03.07.2019 14:39 | Son Güncelleme

Basketbolun yaşayan efsanesi olarak gösterilen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic'in hayatını anlatan "Yaşayan Efsane Obra" kitabı satışa çıktı.

Fanatik Kitap, Fenerbahçe Beko ile birçok başarıya imza atan Başantrenör Zeljko Obradovic’in kitabını yazdı.

Obradovic'in hayatı kitap oldu

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic'in hayatını anlatan kitap, satışa sunuldu.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic'in hayatını anlatan kitap, satışa sunuldu.

Kazandığı 9 Avrupa Ligi kupasıyla basketbolun yaşayan efsanesi olarak gösterilen 59 yaşındaki Obradovic'in hayatı, Fanatik Kitap bünyesinde, "Yaşayan Efsane Obra" ismiyle Gökhan German ve Hamit Turhan'ın kalemiyle yazıldı.

Kazandığı 9 Avrupa Ligi kupasıyla basketbolun yaşayan efsanesi olarak gösterilen 59 yaşındaki Obradovic'in hayatı, Fanatik Kitap bünyesinde, "Yaşayan Efsane Obra" ismiyle Gökhan German ve Hamit Turhan'ın kalemiyle yazıldı.

Obradovic'in doğumundan basketbola başlamasına, milli formayı giymesinden antrenörlük yıllarına kadar hayatı, başarıları kitapta anlatılıyor.

Obradovic'in doğumundan basketbola başlamasına, milli formayı giymesinden antrenörlük yıllarına kadar hayatı, başarıları kitapta anlatılıyor.

Obradovic'i yakından tanıyan spor dünyasının önemli isimlerinin görüşlerinin de yer aldığı kitapta özel fotoğraflar da bulunuyor.

Obradovic'i yakından tanıyan spor dünyasının önemli isimlerinin görüşlerinin de yer aldığı kitapta özel fotoğraflar da bulunuyor.

Başantrenör Obradovic, 2013 yılında çalıştırmaya başladığı Fenerbahçe'yle 1 Avrupa Ligi, 4 lig şampiyonluğu, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Türkiye Kupası olmak üzere 10 kupa kazandı.

Başantrenör Obradovic, 2013 yılında çalıştırmaya başladığı Fenerbahçe'yle 1 Avrupa Ligi, 4 lig şampiyonluğu, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Türkiye Kupası olmak üzere 10 kupa kazandı.

Sırp koçun kariyerin en özel anlarının yer aldığı kitaba ilginin de yoğun olması bekleniyor.

Sırp koçun kariyerin en özel anlarının yer aldığı kitaba ilginin de yoğun olması bekleniyor.
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Anahtar Kelimeler:
Obradovic Fenerbahçe Beko Türkiye Basketbol Ligi

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