Yasemin Allen de modaya uydu! Dilini çıkarıp poz verdi

Kavak Yelleri, Merhamet ve son olarak Exxen’de yayınlanan Olağan Şüpheliler dizisinde rol alan Yasemin Allen, bir döneme damgasını vuran dil çıkararak poz verme akımına geç de olsa katıldı.

Serenay Sarıkaya, Aleyna Tilki, Dilan Çiçek Deniz, Hande Doğandemir ve Hailey Baldwin Bieber gibi isimlerin dilini çıkarıp, verdiği pozlarla dikkat çekmişti.

Beş kare paylaşan oyuncu, birinde dilini çıkardı. Kısa sürede binlerce beğeni alan Allen, "Çenemdeki ruj" diye yazdı.

Allen'e takipçileri güzelliği nedeniyle övgüler yağdırdı.

