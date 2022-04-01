Yasemin Allen itiraf etti! Tolga Güleç ile birlikteymiş

Poyraz Karayel, Son Çıkış, Hayat Ağacı, Adını Kalbime Yazdım dizileriyle adını duyuran Tolga Güleç yeni bir aşka yelken açtı. Güzel oyuncu Yasemin Allen, meslektaşı Tolga Güleç ile aşk yaşamaya başladığını açıkladı.

Dijital bir platformda çekilen dizide bir araya gelen Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç set arkadaşlıklarını aşka dönüştürdü.

Önceki akşam İstanbul'da bir mekan çıkışı görüntülenen Allen, "Birlikteliğimiz yeni başladı, çok mutluyuz. İlişkimize nazar değmesinden korkuyoruz" açıklamasını yaptı. 2.Sayfa'nın haberine göre; ikili 2 aya yakın süredir birlikte.



