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Yasemin Allen itiraf etti! Tolga Güleç ile birlikteymiş

01.04.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Yasemin Allen aşk orucunu bozdu. Yasemin Allen oyuncu Tolga Güleç ile birlikte olduğunu itiraf etti. Oyuncu "lişkimize nazar değmesinden korkuyoruz" açıklamasıyla gündeme geldi.

Yasemin Allen itiraf etti! Tolga Güleç ile birlikteymiş

Poyraz Karayel, Son Çıkış, Hayat Ağacı, Adını Kalbime Yazdım dizileriyle adını duyuran Tolga Güleç yeni bir aşka yelken açtı. Güzel oyuncu Yasemin Allen, meslektaşı Tolga Güleç ile aşk yaşamaya başladığını açıkladı.

Dijital bir platformda çekilen dizide bir araya gelen Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç set arkadaşlıklarını aşka dönüştürdü.

Önceki akşam İstanbul'da bir mekan çıkışı görüntülenen Allen, "Birlikteliğimiz yeni başladı, çok mutluyuz. İlişkimize nazar değmesinden korkuyoruz" açıklamasını yaptı. 2.Sayfa'nın haberine göre; ikili 2 aya yakın süredir birlikte.

Ekran Alıntısı


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Anahtar Kelimeler:
Tolga Güleç Yasemin Allen
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