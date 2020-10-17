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Yasemin Can’dan Türkiye rekoru

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 17.10.2020 14:40 | Son Güncelleme

23 yaşındaki milli atlet Yasemin Can, başarılarına bir yenisini de Polonya’nın liman kenti Gdynia’da gerçekleştirilen Dünya Yarı Maraton Şampiyonası’nda ekledi. Can, Dünya Yarı Maraton’da 1:06:20’lik derecesiyle yarışı 7. sırada tamamladı. ve 10 yıllık Türkye rekorunu kırdı. Yarı maratonda eski rekor, 1:07:07 ile 2010 yılında Resül Hayme Yarı Maratonu’nda Elvan Abeylegesse tarafından yapılmıştı.

Yasemin Can’dan Türkiye rekoru

Dünya Yarı Maraton Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Yasemin Can, Türkiye rekoru kırarak 7. oldu.

Polonya'nın Gdansk kentinde düzenlenen şampiyonada kadınlar ve erkekler kategorilerindeki yarı maraton finalleri sona erdi. Kadınlar finalinde mücadele eden milli sporculardan kariyerinde iki Avrupa şampiyonluğu bulunan Yasemin Can, 1.06.20'lik derecesiyle yarışı 7. sırada tamamladı ve Elvan Abeylegesse'ye ait 1.07.07'lik 2010 yılındaki Türkiye rekorunu kırdı.

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Müsabakaya katılan milli sporculardan Esma Aydemir 1.12.22'lik süresiyle 52'nci, Fatma Demir 1.12.57'yle 59'uncu oldu. Kenyalı Peres Jepchirchir ise 1.05.16'lık süresiyle dünya rekoru kırarak bitiş çizgisini ilk sırada geçti.

Erkeklerde mücadele eden ay-yıldızlı sporculardan Aras Kaya 1.00.51'lik zamanlamasıyla 24'üncü, Kaan Kigen Özbilen 1.02.53'le 54'üncü, Polat Kemboi Arıkan 1.03.10'la 61'inci, Sezgin Ataç 1.03.21'le 65'inci, Saffet Elkatmış 1.03.34'le 69'unculuk elde etti. Ugandalı Jacob Kiplimo ise 58 dakika 49 saniyelik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak birinci oldu.

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