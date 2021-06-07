Yasemin Çonka kimdir, nereli ve kaç yaşında? Aşkın Tarifi Sultan kimdir? Yasemin Çonka'nın eşi kimdir?

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bolümü mezunu olan ve 1995 senesinde kameralar karşısına geçmiş olan Yasemin Çonka, Kanal D'de yayınlanacak olan Aşkın Tarifi dizisinde Sultan karakterine hayat verecek. Yasemin Çonka kimdir, Aşkın Tarifi Sultan kimdir soruları araştırılıyor. Peki Yasemin Çonka kimdir, nereli ve kaç yaşında?

YASEMİN ÇONKA KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA? AŞKIN TARİFİ SULTAN KİMDİR?

18 Şubat 1972 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Yasemin Çonka, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bolümü'nden mezun olmuştur. Radyo Sport'ta spikerlik yapmış olan Çonka, sonrasında Radyo Fener'de müdürlük görevinde bulunmuştur. Evliliğinin ardından Amerika'ya taşınmış ve iki buçuk sene orada yaşamıştır. Kameralar karşısına ilk defa Bizim Ev dizisiyle geçmiş olan Yasemin Çonka; Seksenler dizisinde canlandırmış olduğu Nazlı karakteriyle tanınmıştır. İkinci Bahar, Yeditepe İstanbul, Bir İstanbul Masalı, Bıyık, Hırsız Polis, Hayalköy, Aşk Meydan Savaşı, Rüya Gibi, Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım, Devrim Arabaları, Gönülçelen, Yapışık Kardeşler, Yaşamak Güzel Şey ve Cici Babam gibi pek çok başarılı yapımda rol almış olan Yasemin Çonka, son olarak 2020 yılında Ev Yapımı dizisinde rol almıştır. Şimdilerde ise Kanal D'de yayınlanan Aşkın Tarifi dizisinde Sultan karakterini canlandırmaktadır. Yasemin Çonka, 1995 senesinde Tahir Çonka ile evlenmiştir. Bu evliliğinden dünyaya gelen Sarp isminde bir oğulları vardır.