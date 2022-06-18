Yasemin Kay Allen'dan Tolga Güleç'e: Seni sevmek ne muhteşem bir şey

Yasemin Kay Allen ile kendisi gibi oyuncu olan Tolga Güleç, iki ay önce aşklarını ilan etmişti. "Çok yeni başladı ilişkimiz, çok mutluyuz. Dünya güzeli bir insan olduğu için nazar değsin istemem." diyen Allen, sevgilisiyle bir davete katıldı.

"SENİ SEVMEK NE MUHTEŞEM BİR ŞEY!"

Çift, gecede birlikte objektif karşısına geçti. Yasemin Kay Allen, sevgilisiyle verdiği bu pozu sosyal medya hesabından, "Seni sevmek ne muhteşem bir şey!" notuyla paylaştı. İkilinin neşeli halleri dikkatlerden kaçmazken, ünlü oyuncunun gönderisine beğeni yağdı.

