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Yasemin Kay Allen'dan Tolga Güleç'e: Seni sevmek ne muhteşem bir şey

18.06.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda ayrıldıkları yönündeki iddiaları yalanlayan Yasemin Kay Allen, Tolga Güleç çiftinden yeni fotoğraf geldi. Sevgilisiyle pozunu Instagram'dan paylaşan ünlü oyuncu, "Seni sevmek ne muhteşem bir şey!" dedi.

Yasemin Kay Allen'dan Tolga Güleç'e: Seni sevmek ne muhteşem bir şey

Yasemin Kay Allen ile kendisi gibi oyuncu olan Tolga Güleç, iki ay önce aşklarını ilan etmişti. "Çok yeni başladı ilişkimiz, çok mutluyuz. Dünya güzeli bir insan olduğu için nazar değsin istemem." diyen Allen, sevgilisiyle bir davete katıldı.

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"SENİ SEVMEK NE MUHTEŞEM BİR ŞEY!"

Çift, gecede birlikte objektif karşısına geçti. Yasemin Kay Allen, sevgilisiyle verdiği bu pozu sosyal medya hesabından, "Seni sevmek ne muhteşem bir şey!" notuyla paylaştı. İkilinin neşeli halleri dikkatlerden kaçmazken, ünlü oyuncunun gönderisine beğeni yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Tolga Güleç Yasemin Allen
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