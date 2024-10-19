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Yasemin Kay Allen'ın acı günü! Babası Dudley Allen hayatını kaybetti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.10.2024 15:08
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Son olarak Dokuz Oğuz ve Bahar dizilerinde boy gösteren ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen baba acısıyla sarsıldı. Instagram hesabından paylaşım yapan Allen, babasının vefatını 'Hoşçakal babacığım...' diyerek duyurdu.

Yasemin Kay Allen'ın acı günü! Babası Dudley Allen hayatını kaybetti

Kavak Yelleri, Muhteşem Yüzyıl, Şeref Meselesi, İyi Günde Kötü Günde, Dokuz Oğuz ve Bahar gibi birçok başarılı projede boy gösteren Yasemin Kay Allen baba acısıyla sarsıldı.

Instagram hesabından paylaşım yapan ve babasına veda eden Yasemin Kay Allen şu ifadeleri kullandı: ''Seni sonsuza kadar seveceğim. Hoşçakal babacığım...''

YASEMİN

Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Dudley Allen ile 1988 yılında dünyaevine girmişti. Çift 2007 yılına kadar evli kalmıştı. Çiftin Yasemin Kay Allen ve Dyon Kaan Allen isimli iki çocukları bulunuyor.

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