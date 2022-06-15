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Yasemin öğretmenin resmi sevdirdiği öğrenciler çok sayıda ödülün sahibi oldu

15.06.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde 6 yıl önce göreve başlayan görsel sanatlar öğretmeni Yasemin Cihangir Acar, açtığı ücretsiz kurslarla öğrencilerine resmi sevdirirken, öğrenciler de resim yarışmalarında çok sayıda Türkiye derecesi elde etmeyi başardı - Görsel sanatlar öğretmeni Acar: - "Seydiler ilçesi 2 bin 500 nüfuslu bir ilçe. Böyle küçük bir ilçede dahi kafa yorulup adımlar atılabilirse neler yapılabileceğini göstermek istedim ve güzel şeyler ortaya çıktı"

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun 2 bin 500 nüfuslu ilçesi Seydiler'e 6 yıl önce atanan görsel sanatlar öğretmeni Yasemin Cihangir Acar, ücretsiz resim kursları verdiği öğrencilerinin resim yarışmalarından ödüller almasını sağladı.

Şehit Ersin Yenel Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Acar, öğrencilerinin resme ilgisini artırmak için göreve başladığı ilk yıl okulda ücretsiz kurslar açarak mesaisi dışında da çocuklara eğitim verdi.

Öğrencilerine boyaları nasıl kullanacaklarını, resim tekniklerini öğreten Acar, altı yılın sonunda öğrencilerinin Türkiye birinciliği başta olmak üzere 35 derece elde etmelerini sağladı.

Yasemin Cihangir Acar, AA muhabirine, küçük bir ilçede göreve başladığında "Nasıl fark oluşturabilirim?" diye kafa yorduğunu anlattı.

Bunun için açtığı kurslarla ders saatleri dışında isteyen öğrencilere eğitim verdiğini belirten Acar, öğrencilerin önce "Yapabilir miyim acaba?" diyerek resme mesafeli yaklaştıklarını belirtti.

Daha önce öğrencilerinin bir resim kursuna gitmediğini, boyalarla fazla haşır neşir olmadığını ifade eden Acar, yarışmalara katılarak ödül alma fikrinden de uzak olduklarını aktardı.

- "Renklerle seslerini duyurabiliyorlar en önemlisi bu benim için"

Aldıkları ilk ödülün onları cesaretlendirdiğini, öz güvenlerini artırdığını dile getiren Acar, şöyle devam etti:

"Önce 'Kazanabilir miyiz?' dedik ama sonra 2017 yılında Yeşilayın düzenlediği bir yarışmada Türkiye birincisi olduk. Kendimize güvenimiz geldi, adımlarımızı daha güçlü atmaya başladık. Milli Eğitim Bakanlığının Çanakkale Savaşı konulu resim yarışmasında 2021 ve 2022 yılında Türkiye birincisi olduk. Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün yarışmasında Türkiye birincisi olduk. Geride bıraktığımız 6 yıl içinde 7 Türkiye birinciliği, 5 Türkiye ikinciliği, çok sayıda Türkiye üçüncülüğü, dördüncülüğü ve mansiyon ödüllerimiz var. İl derecelerimiz var. Bugüne kadar yaklaşık 35 yarışmadan derece elde ettik. Bu dereceleri çocuklarım kazandığı zaman diyorlar ki 'Evet biz de yapabiliyoruz.' Renklerle seslerini duyurabiliyorlar en önemlisi bu benim için."

Elde edilen derecelerin herkesi çok heyecanlandırdığını vurgulayan Acar, "Kastamonu ilçeleri arasında resim alanında en fazla Türkiye ve il derecesi sağlayan ilçeyiz. Bunu da açtığımız resim kursuyla sağlıyoruz. Altı yıldır Türkiye ve il dereceleri bu resim sınıflarında kazanılıyor. Seydiler ilçesi 2 bin 500 nüfuslu bir ilçe. Böyle küçük bir ilçede dahi kafa yorulup adımlar atılabilirse neler yapılabileceğini göstermek istedim ve güzel şeyler ortaya çıktı." diye konuştu.

Okul Müdür Yaşar Yüksel de Acar'ın açtığı kurslarla öğrencilere önemli katkılar sağladığını belirterek, "Pandemi nedeniyle 1,5 yıl öğrencilerimizden uzak kaldık gene de öğretmenimiz özveriyle çalışarak uzaktan da olsa öğrencileri yalnız bırakmadı. Türkiye çapında ve ilimiz genelinde birçok başarılara imza attılar." dedi.

Öğrencilerden İkbal Yılmaz da resim yeteneğini öğretmeni sayesinde keşfettiğini vurgulayarak, şunları aktardı:

"Yasemin hocamın verdiği kurslarla bu alanda iyice geliştim. Mili Eğitim Bakanlığının düzenlediği 18 Mart Çanakkale şehitleri ile ilgili bir yarışmaya katıldım ve birinci oldum. Yasemin hocamın verdiği bilgilerle cesaretlenip katıldığım yarışmada böyle bir derece almak beni mutlu etti. Hukuk okumak istiyorum ama resim kursları sayesinde içimdeki resim aşkı ortaya çıktı."

Resim yapmayı çok sevdiğini söyleyen Edanur Horuzoğlu da "Bu kursta resimle ilgili çok şey öğrendim. Yasemin hocamın kursları açmasıyla kursa katıldım onun sayesinde resme ilgimi anladım. Katıldığım yarışmada bölge birincisi oldum." ifadesini kullandı.

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