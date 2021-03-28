Yasemin Özilhan sırrını açıkladı! 'Üç öğün...'

İş insanı İzzet Özilhan ile 2011 yılında nikah masasına oturan ve geçtiğimiz aylarda üçüncü kez hamileyken bebeğini kaybeden sosyetik güzel Yasemin Özilhan, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan 36 yaşındaki Özilhan, hakkında merak edilenleri açıkladı. İşte merak edilen sorular ve yanıtları:

- Güçlü kadın olmayı nasıl tanımlarsınız?

Kendine olan saygısından hiçbir koşulda vazgeçmeyen. Kararlarını alırken hem kalbini hem mantığını aynı anda dinlemeyi başaran...

- Menemen soğanlı mı, soğansız mı?

Soğansız tabii ki!

- Kaç öğün besleniyorsunuz? Neleri yiyorsunuz ve yemiyorsunuz?

3 öğün besleniyorum. Sabah 2 yulaflı pancake (fıstık ezmeli) 3 yumurta beyazı ve 1 sarısından omlet. Öğlen kısır ve et. Akşam balık ve patates salatası. Süt ve süt ürünlerini yemiyorum.

