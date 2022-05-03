Yasemin Özilhan sırt dekolteki poz verdi! Zayıf fiziğiyle dikkat çekti: "Biraz kilo al"

37 yaşındaki Yasemin Özilhan Doktorlar, Hırsız Var!, Mucize Doktor, Aşk Oyunu gibi projelerle ekran önüne geldi. Şimdilerde adeta sosyal medya fenomeni olan Özilhan pozlarıyla adından söz ettiriyor.

YASEMİN ÖZİLHAN ZAYIF FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Emine Özilhan ve Ela Özilhan adında iki çocuk annesi olan Yasemin Özilhan sırt dekolteli siyah elbisesiyle paylaşım yaptı.

Zayıf fiziğiyle dikkat çeken Yasemin Özilhan'a, "Biraz kilo al", "Çok zayıfsın" tarzında yorumlar geldi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından lüks giyinme odasını paylaşan Yasemin Özilhan oldukça konuşulmuştu.

Özilhan'a, "Nereden nereye Yasemin", "400 ceket, 300 pantolon, 300 ayakkabı", "Lüks hayat oh ne güzel" şeklinde çok sayıda yorum gelmişti.

Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan Yasemin Özilhan, önerdiği pahalı markalar ile zaman zaman tepki alıyor.





