Yasemin Öztürk, Arka Sokaklar'daki yeni rolüyle ters köşe yaptı!

Şimdiye kadar birçok dizi ve sinema filminde rol alan Yasemin Öztürk, ilk defa bu kadar kötü bir karakter canlandırdığını söyledi.

"Daha önce birçok farklı rolde oynadım ama ilk defa bu kadar ters köşe bir karakterle seyirci karşısına çıkıyorum" diyen Yasemin Öztürk, "Kötüyü oynamak zor ama bir o kadar da keyifli. Kötünün içindeki birçok rengi bulup çıkarman ve bunu seyirci ile paylaşabiliyor olmak mutluluk verici. Ben de 'Nimet' karakterinin hakkını vermeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.



