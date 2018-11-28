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Yasemin Öztürk, Arka Sokaklar'daki yeni rolüyle ters köşe yaptı!

DİZİ HABERLERİ  | 28.11.2018 02:39 | Son Güncelleme

Yasemin Öztürk, Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar'da 'Nimet' adlı karaktere hayat verdi. Kanal D'nin yıllardır devam eden ve sevilerek izlenen dizisi 'Arka Sokaklar'da konuk oyuncu olarak yer alan Yasemin Öztürk, 'Nimet' isimli eskiden polis olan bir örgüt üyesini canlandırıyor.

Yasemin Öztürk, Arka Sokaklar'daki yeni rolüyle ters köşe yaptı!

Şimdiye kadar birçok dizi ve sinema filminde rol alan Yasemin Öztürk, ilk defa bu kadar kötü bir karakter canlandırdığını söyledi.

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"Daha önce birçok farklı rolde oynadım ama ilk defa bu kadar ters köşe bir karakterle seyirci karşısına çıkıyorum" diyen Yasemin Öztürk, "Kötüyü oynamak zor ama bir o kadar da keyifli. Kötünün içindeki birçok rengi bulup çıkarman ve bunu seyirci ile paylaşabiliyor olmak mutluluk verici. Ben de 'Nimet' karakterinin hakkını vermeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
yasemin öztürk Arka Sokaklar

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