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Yasemin Yürük'ten direk dansı şov

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 22.06.2019 15:34 | Son Güncelleme

Bir döneme damga vuran müzik gruplarından Hepsi her ne kadar dağılmış olsa da grup üyeleri kendisinden söz ettirmeye devam ediyor.

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Hepsi grubu üyelerinden Yasemin Yürük, ünlü isimler arasında popüler olan direk dansı performansını sergiledi. Yürük’ün sergilediği figürler takipçileri tarafından beğeni kazandı.


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Anahtar Kelimeler:
Yasemin Yürük direk dansı

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