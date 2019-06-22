Yasemin Yürük'ten direk dansı şov

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Hepsi grubu üyelerinden Yasemin Yürük, ünlü isimler arasında popüler olan direk dansı performansını sergiledi. Yürük’ün sergilediği figürler takipçileri tarafından beğeni kazandı.
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