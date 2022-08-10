Yasemince'nin İtilmiş ve Kakılmış'ını şimdi gören tanıyamıyor! Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in seneler sonraki değişimi şaşırttı

1995 yılında Yasemin Yalçın'ın yapımcılığını üstlenip İlyas İlbey ile beraber rol aldığı ve Kanal D ekranlarında yayınlanan İnce İnce Yasemince yayınlandığı dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olmuştu. Yasemince'de sergiledikleri karakterlerle 7'den 70'e herkesi ekrana kilitleyen İnce İnce Yasemince'nin İtilmiş ve Kakılmış'ı son halleriyle hayranlarını şaşırttı.

YASEMİNCE'NİN İTİLMİL VE KAKILMIŞ'INI ŞİMDİ GÖREN TANIYAMIYOR!

Dizide Kakılmış'ı canlandıran Yasemin Yalçın, eşi İlyas İlbey ile mutlu bir hayat sürmeye devam ediyor.

Yalçın, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafta ailesiyle çekildiği bir kareyi yayınladı

Paylaşımına "Canım ailemle yeni bir yaşıma daha girdim. Sevgiyle nicelerine…" şeklinde not düşen ismin fotoğrafında, İlyas İlbey de oldukça dikkat çekti.

VERDİĞİ KİLOLAR VE FİTLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ!

Kızlarının da fotoğrafta yer aldığı görülürken 71 yaşındaki İlyas İlbey'in çokça kilo vermesi ve fitliği dikkat çekti.

Yasemince'nin hayranları ve İlbey'in son halini görenler "İtilmiş ne kadar değişmiş" demekten kendini alamadı.

İşte Yasemince'nin Kakılmış ve İtilmiş'i Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in son halleri...



