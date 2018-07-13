SPOR

''Beşiktaş'ta oynamak istiyorum''

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.07.2018 07:32 | Son Güncelleme

Yasin Öztekin'den Beşiktaş açıklaması... Vodafone Park'taki Shakira konserine giden Yasin Öztekin, "Beşiktaş ile daha önce görüştüm haber bekliyorum. Burada oynamayı istiyorum" dedi

''Beşiktaş'ta oynamak istiyorum''

Transferde sessizliğini koruyan ve gidecek oyunculardan elde edilecek bütçe ile takviye yapacak olan Beşiktaş'ta ismi daha önce gündeme gelen Galatasaraylı Yasin Öztekin, Beşiktaş'la görüştüğünü söyledi.

Önceki gece dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın Vodafone Park'taki konserine gelen Yasin, konser çıkışı özel açıklamalarda bulundu. Galatasaray'dan artık koptuğunu söyleyen Yasin, "Beşiktaş ile daha önce görüştüm haber bekliyorum. Burada oynamayı istiyorum" dedi.

"BU STATTA OYNAMAYI İSTERİM"
Konsere gelen sporseverlerle de konuşan ve onların fotoğraf isteğini kırmayan Yasin, "Bu stat hakikaten çok güzel. Her futbolcu burada oynamayı ister. Umarım ben de oynarım. Benim açıdan sorun yok. Kulübün kararı önemli" ifadelerini kullandı. (Habertürk)

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Anahtar Kelimeler:
yasin öztekin Beşiktaş Galatasaray

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