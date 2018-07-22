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Yasin Öztekin Bursaspor'a yakın

BURSASPOR HABERLERİ  | 22.07.2018 10:41 | Son Güncelleme

Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor’da Samet Aybaba’nın ısrarla istediği Yasin Öztekin'in yeşil-beyazlı takıma yakın olduğu bildirildi.

Yasin Öztekin Bursaspor'a yakın

Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Afyonkarahisar’da sürdüren yeşil-beyazlılarda transferde hareketlilik yaşanıyor. Teknik Direktör Samet Aybaba’nın Galatasaray’dan ayrılan Yasin Öztekin’de ısrarcı olması üzerine harekete geçen yeşil-beyazlı idareciler, 31 yaşındaki kanat oyuncusuna teklifini sundu.

Yıllık 1 milyon Euro istediği belirtilen Yasin için Bursaspor yönetiminin 750 bin Euro’luk teklif sunduğu öğrenildi. Tarafların ücret konusunda anlaşma sağlaması halinde Yasin’in önümüzdeki günlerde Afyon kampına katılması bekleniyor.

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Spor Toto Süper Lig yasin öztekin Bursaspor Galatasaray

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