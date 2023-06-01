Yasin Öztekin'den şaşırtan karar! Göztepe'de futbolu bırakmak istiyor...

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Göztepe'nin tecrübeli oyuncusu Yasin Öztekin jübile yapmaya hazırlanıyor. Takımın kaptanı konumunda bulunan Yasin Öztekin, bu yıl 24 maçta forma giydi ve 8 gol, 2 asistlik katkıda bulundu.
Ayak bileğinden sakatlandıktan sonra 2 ay sahalardan uzak kalan Yasin Öztekin, takıma döndükten sonra eski performansından bir hayli uzak kalmıştı. 36 yaşındaki tecrübeli oyuncu bu olayı göz önüne alarak futbola nokta koymak istiyor.
Yasin Öztekin, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şampiyonluk görselinin altına 'Tebrikler Şanlı Galatasaray' yazısını ekledi ve takipçileriyle paylaştı.