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Yasin Öztekin'den şaşırtan karar! Göztepe'de futbolu bırakmak istiyor...

01.06.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl gösterdiği performansla Göztepe taraftarının sevgisini kazanan Yasin Öztekin'in verdiği karar camiayı şoke etti. Futbolu bırakma konusunda plan yapan tecrübeli oyuncu jübile düşünüyor.

Yasin Öztekin'den şaşırtan karar! Göztepe'de futbolu bırakmak istiyor...
Yasin Öztekin

Yasin Öztekin

TR Türkiye
Yaş: 36 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Göztepe
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Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Göztepe'nin tecrübeli oyuncusu Yasin Öztekin jübile yapmaya hazırlanıyor. Takımın kaptanı konumunda bulunan Yasin Öztekin, bu yıl 24 maçta forma giydi ve 8 gol, 2 asistlik katkıda bulundu.

SAKATLIK SONRASI PERFORMANSINI ARATTI

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Ayak bileğinden sakatlandıktan sonra 2 ay sahalardan uzak kalan Yasin Öztekin, takıma döndükten sonra eski performansından bir hayli uzak kalmıştı. 36 yaşındaki tecrübeli oyuncu bu olayı göz önüne alarak futbola nokta koymak istiyor.

GALATASARAY'I TEBRİK ETMİŞTİ

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Yasin Öztekin, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şampiyonluk görselinin altına 'Tebrikler Şanlı Galatasaray' yazısını ekledi ve takipçileriyle paylaştı.


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