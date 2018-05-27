Yasin Öztekin'e Kayserispor talip

Kayserispor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam'ın transferde liste başı olduğu öğrenilen Yasin için yönetimin harekete geçtiği ve bu oyuncu ile anlaşmak için girişimler başlattığı gelen haberler arasında yer alıyor...

Yasin Öztekin daha önce Kayseri Erciyesspor forması giymiş gösterdiği performans sonrası Galatasaray'a transfer olmuştu. (Sporx)

