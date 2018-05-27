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Yasin Öztekin'e Kayserispor talip

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.05.2018 15:55 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in gelecek sezon planlamasında kadroda düşünmediği iddia edilen Yasin Öztekin için Kayserispor'un devreye girdiği öğrenildi.

Yasin Öztekin'e Kayserispor talip

Kayserispor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam'ın transferde liste başı olduğu öğrenilen Yasin için yönetimin harekete geçtiği ve bu oyuncu ile anlaşmak için girişimler başlattığı gelen haberler arasında yer alıyor...

Yasin Öztekin daha önce Kayseri Erciyesspor forması giymiş gösterdiği performans sonrası Galatasaray'a transfer olmuştu. (Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
yasin öztekin Kayserispor Galatasaray

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