Yasin Öztekin'e Sivasspor kancası!

Sivasspor’da harekat sürüyor... Sol beke Uğur Çiftçi’yi transfer eden, Altınordu’dan Erdoğan Yeşilyurt’u bitiren Kırmızı-Beyazlılar, 2-3 haftalık periyotta tüm takviyeleri gerçekleştirmek amacında. Yiğidolar son olarak Yasin Öztekin’e kanca attı.

Galatasaray ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki başarılı kanat oyuncusunun şartları araştırılırken, önümüzdeki günlerde Yasin ve menaceriyle bir görüşme gerçekleştirileceği öğrenildi.

Cim Bom’da son olarak 1.1 milyon Euro yıllık ücret kazanan gurbetçi futbolcunun transferiyle bizzat Başkan Mecnun Otyakmaz ilgilenecek.



Uğur için de uğraşıyorlar



Sarı-Kırmızılı formayı terlettiği 4 sezonda 2 lig şampiyonluğu yaşayan Yasin Öztekin, geçen yıl forma giydiği 21 maçın genelinde sonradan oyuna dahil olmuştu. Sivasspor, Trabzonspor’un sözleşmesini yenilemediği Uğur Demirok’la da temaslarını sürdürüyor.

(Fanatik)

