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Yaşını duyan kulaklarına inanamıyor! Herkes onu 20'lerinde sanıyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 04.04.2019 08:09 | Son Güncelleme

Travel A Little Luxe isimli seyahat hesabı ile Instagram'da yankı uyandıran yaşındaki Danielle Greentree, fit vücudu ile dikkat çekiyor.

Enerjik fotoğrafları ile sosyal medya kullanıcılarını yakalamayı başaran Danielle'yi görenler 20'lerinde olduğunu düşünse de gerçek çok daha farklı.

70 farklı yere seyahat etti

Instagram'da 91 binden fazla takipçisi olan Avustralya doğumlu, 46 yaşındaki Danielle Greentree, bu zamana kadar Maldivler, Peru, Bora Bora ve İtalya dahil olmak üzere 70 farklı yere seyahat etti.
Danielle'nin seyahatlerinde çekildiği fotoğraflarını gören takipçileri onu 20'li yaşlarda sanıyor.
Danielle'nin, Instagram sayfası egzotik tatil yerlerinin çarpıcı görüntüleriyle doludur ve davetkar turkuaz suları ve masmavi gökyüzü ile.
Danielle Instagram hesabı ve dış görünüşüyle ilgili şunları söyledi. "Eğer bir moda, yaşam tarzı ya da seyahat fenomeni olmayı düşünüyorsanız, sağlıklı bir özgüvene sahip olmanız gerekir. Sosyal medya etkileyicisi olduğum için sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürme konusunda daha bilinçliyim.
Sahilde büyüdüm ve sağlıklı beslenirken her zaman çok sportif ve aktif oldum, bu yüzden benim için oldukça kolay oluyor.
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Anahtar Kelimeler:
instagram fenomen Seyahat blog Blogger

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