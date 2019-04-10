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Yasir Subaşı: Fenerbahçe'ye geri dönmek isterim

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 10.04.2019 18:51 | Son Güncelleme

Ümraniyespor'da forma giyen Yasir Subaşı, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken ve Fenerbahçe altyapısında yetişen Yasir Subaşı, sarı-lacivertli takıma geri dönmek isteyebileceğini söyledi.

Yasir Subaşı: Fenerbahçe'ye geri dönmek isterim

Fenerbahçe altyapısından yetişen Ümraniyespor'un 23 yaşındaki oyuncusu Yasir Subaşı, önemli açıklamalarda bulundu.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Yasir, "Ligde kalan 6 maçı da kazanmak istiyoruz. Play off'a kalırsak avantajlı olduğumuz düşünüyorum; çünkü eleme maçlarını iyi oynadığımızı Türkiye Kupası'nda gösterdik. Yarı final maçında Akhisar'a 1-0 yenildik; ama umudumuz çok kuvvetli, onları deplasmanda yenip, finale çıkacağımıza inanıyorum. Final oynamayı çok arzu ediyoruz" dedi.

FENERBAHÇE'YE DÖNÜYOR MUSUN?

Fenerbahçe altyapısından yetişen Yasir Subaşı, sarı lacevertli kulübün teknik direktörü Ersun Yanal'ın yeni sezon için kendisini düşündüğü yönünde bilgi aldığını belirterek, "Bu tarz bilgiler geliyor; ama öncelikle bu sezonu en iyi şekilde bitirmek için uğraşıyorum. Gerek takım olarak gerekse de kişisel hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Sezon sonunda elbette ki bunları düşüneceğiz. Fenerbahçe çok büyük camia, umarım istedikleri yere gelecekler. Zor bir sezon geçiriyorlar. Fenerbahçe'de oynamak her futbolcunun hayalidir bence. Planlanmış bir programım var. Umarım Ümraniyespor'la ligi en iyi şekilde bitirip, sonra yaz döneminde planlarımı uygulayacağım. Fenerbahçe'ye dönüşüm için her şeyin hayırlısı diyelim. Fakat şu anda Ümraniyespor'u düşünüyorum. Kulübüm ve benim adıma hayırlısı olacaksa inşallah her şey güzel biçimde gelişir" şeklinde konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
ümraniyespor Yasir Subaşı Fenerbahçe

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