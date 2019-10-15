Yaşlı adama tuvalette kabusu yaşattı! Telefonunu gasp ederek kaçtı

Olay, Muratpaşa ilçesi Serdengeçti Parkı’nda 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ihtiyaç gidermek için parktaki tuvalete giren emekli Mehmet Ali D. (63), içerideyken arkasından kimliği belirsiz erkek şahıs girdi. İddiaya göre elindeki bıçağı göstererek Mehmet Ali D.’den 20 lira istedi. Üzerinde para olmadığını söylemesi üzerine şüpheli şahıs bıçağı D.’nin karnına dayayarak çantasındaki cep telefonunu alıp olay yerinden kaçtı.

POLİS GASPÇIYI BULMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI



Mehmet Ali D.’nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İfadesi alınan Mehmet Ali D., şahıs hakkında şikayetçi olurken, polis de şapkalı olduğu belirtilen 20-25 yaşlarındaki gaspçıyı bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA