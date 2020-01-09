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  4. Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

MANİSA HABERLERİ  | 09.01.2020 21:11 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde yaşlı bir kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.Olay, 4 Eylül Mahallesi’nde bulunan Altınoluk Sitesi D Blok 3.katta meydana geldi.

Manisa’nın Kula ilçesinde yaşlı bir kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Olay, 4 Eylül Mahallesi’nde bulunan Altınoluk Sitesi D Blok 3.katta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Azime Oral’dan yakınları haber alamadı. Öğle saatlerinden beri Oral’dan haber alamayan yakınları, yaşlı kadının evini aradığı sırada, Oral’ı evdeki bir odada, koltuk ile duvar arasına sıkışmış bir şekilde buldu. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk incelemelerinde yaşlı kadının öldüğünü belirledi. Oral’ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Evde ölü bulunan Azime Oral’ın, eski Kula Belediye Başkanı Halil Gülcü’nün kaynanası olduğu öğrenildi. Acı haberi alan Gülcü ve Oral ailesi, yasa boğuldu.
Öte yandan, yapılan incelemelerin ardından yaşlı kadının beyin kanaması geçirerek vefat ettiği belirlendi.

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