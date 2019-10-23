Yaşlı kadın evinde ölü bulunmuştu! Vahşetin detayları ortaya çıktı

Cinayet Büro Amirliği dedektifleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada, Kastamonu'da yaşayan Fatima Karagözgil'in kanser tedavisi gören kızını görmek için İstanbul'a geldiğini ve kızı ile torunlarının oturduğu apartmanda kalmaya başladığını tespit etti. Olay günü ailenin kadın üyelerinin hasta olan kızın yanına gittiği için Fatima Karagözgil'in evde tek başına olduğu öğrenildi. Olayın meydana geldiği apartmanda 5 dairesi bulunan Fatima Karagözgil'in tüm evlerinde kızı ve torunlarının oturduğu belirlendi.

Maltepe, Aydınevler Mahallesinde 22 Ekim 2019'da polisi arayan Karagözgil ailesi üyeleri 80 yaşındaki Fatima Karagözgil'i yatağında ölü olarak bulduklarını, kolundaki bileziklerin yerinde olmadığını söyleyerek yardım istedi. Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği dedektifleri kısa sürede ilk anda normal ölüm olarak değerlendirilen Fatima Karagözgil'in cinayete kurban gittiğini belirledi. Yaşlı kadının 5 bileziği 1 yüzüğü ile belindeki kuşağında bulunan 8 bin 400 liranın çalındığı tespit edildi.

ALTINLARI BOZDURMA GÖRÜNTÜLERİ BULUNUNCA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliği dedektifleri tüm aile üyelerinin detaylı ifadelerini alırken, bazı çelişkili ifadeler veren torununun eşi Mustafa K.'yı mercek altına aldı. Detaylı sorguya alınan Mustafa K. cinayet işlediği iddialarını kabul etmedi, olay saatinde annesine gittiğini söyledi. Bu gelişme üzerine polis cinayetin işlendiği bina ile Mustafa K.'nın annesinin evi arasındaki tüm kuyumcuları kontrol etti. Sonunda bir kuyumcu, şüphelinin öğle saatlerinde yanına gelerek önce 2 bilezik 1 yüzük, kısa bir süre sonra tekrar gelerek 3 bilezik bozdurduğunu söyledi. Bu gelişme üzerine şüpheli işlediği cinayeti itiraf etti.

CİNAYETİ DETAYLARI İLE ANLATTI

Şüpheli Mustafa K.'nın poliste verdiği ifadesinde pastanecinin yanında çalışırken çok borçlandığını, bu nedenle 3-4 gün önce beline bağladığı kuşağının içinden para çıkarırken gördüğü Fatima Karagözgil'den borç istemeye gittiğini anlattı. Mustafa K. ifadesinde "Ondan bana bir ay sonra geri vermek üzere borç vermesini istedim. Ancak bana kızarak 'Zaten torunumla birlikte benim evimde bedava oturuyorsunuz. Kira vermiyorsunuz. Bir de üstüne para mı istiyorsunuz?.' diye çıkıştı. Bu sırada benden uzaklaşırken dubleks olan evin merdivenlerinden aşağı düştü." dediği öğrenildi.