YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Yaşlılar Günü’nü telefonla arayarak kutladı

Yaşlılar Günü’nü telefonla arayarak kutladı

TOKAT HABERLERİ  | 01.10.2020 16:16 | Son Güncelleme

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla, korona virüs önlemleri kapsamında ziyaret edemediği yaşlılarla canlı telefon bağlantısı yaparak görüştü.Tüm dünyada yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kentte ikamet eden yaşlıları telefonla arayarak hal ve hatırlarını sordu.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla, korona virüs önlemleri kapsamında ziyaret edemediği yaşlılarla canlı telefon bağlantısı yaparak görüştü.
Tüm dünyada yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kentte ikamet eden yaşlıları telefonla arayarak hal ve hatırlarını sordu. Korona virüs salgını sebebiyle evlerine çekilen ve sosyal aktivitelerden yoksun kalan yaşlı vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Başkan Eroğlu, sağlık durumları ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Başkan Eroğlu, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’ne binaen pandemi süreci dolayısıyla evlerinde ziyaret edip ellerini öpemedikleri ulu çınarları telefonla arayarak onların dualarını aldıklarını kaydetti. Yılın her günü onların yanlarında olmaya, gönüllerini almaya, ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirten Başkan Eroğlu, “Onlara bir telefon kadar yakınız. Bizim medeniyetimiz büyüklerimize hürmet etmeyi onları el üstünde tutmayı, onların dualarını almayı bizlere en önemli vazife addetmiştir. Rabbim onların dualarından bizleri mahrum etmesin” dedi.
Başkan Eroğlu ile telefonda görüşen 84 yaşındaki Hayriye Piray, pandemi sürecinden sonra günlerini evinde geçirdiğini ifade ederek, “Devletimiz var olsun, çok şükür her şeyimiz var. Bizim size ihtiyacımız var. Her zaman size duacıyız” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Burcunuz hangi hayvanın özelliklerini yansıtıyor? Burcunuz hangi hayvanın özelliklerini yansıtıyor?
Canlı yayında panik anları! Bir anda fenalaştı Canlı yayında panik anları! Bir anda fenalaştı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Konyaspor sezon başlangıcından memnun
Konyaspor sezon başlangıcından memnun
Adana'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
Adana'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
Güzel Market Paylaşma Mağazası ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
Güzel Market Paylaşma Mağazası ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
Başkan ve 7 kişi karantinaya alındı
Başkan ve 7 kişi karantinaya alındı
Hızlı trenin etüt-proje çalışmalarında sondaj başladı
Hızlı trenin etüt-proje çalışmalarında sondaj başladı
Liv Hospital Gaziantep hizmete açıldı
Liv Hospital Gaziantep hizmete açıldı

Tokat Namaz Vakitleri 1 Ekim Perşembe

İmsak
05:00
Sabah
06:23
Öğle
12:28
İkindi
15:46
Akşam
18:24
Yatsı
19:42

Tokat Nöbetçi Eczaneler 1 Ekim Perşembe

Eroğlu Eczanesi
Merkez
Koçyiğit Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Erbaa
Tuğlu Eczanesi
Niksar
Yeni Tekeli Eczanesi
Turhal
Tuğluoğlu Eczanesi
Zile
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Kimsesiz kadını son yolculuğuna protokol uğurladı
Kimsesiz kadını son yolculuğuna protokol uğurladı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
81 ilde 81 okula yaprak sarması
81 ilde 81 okula yaprak sarması
Tokat'ta zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Tokat'ta zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.