Yaşlılar Günü’nü telefonla arayarak kutladı

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla, korona virüs önlemleri kapsamında ziyaret edemediği yaşlılarla canlı telefon bağlantısı yaparak görüştü.

Tüm dünyada yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kentte ikamet eden yaşlıları telefonla arayarak hal ve hatırlarını sordu. Korona virüs salgını sebebiyle evlerine çekilen ve sosyal aktivitelerden yoksun kalan yaşlı vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Başkan Eroğlu, sağlık durumları ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Başkan Eroğlu, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’ne binaen pandemi süreci dolayısıyla evlerinde ziyaret edip ellerini öpemedikleri ulu çınarları telefonla arayarak onların dualarını aldıklarını kaydetti. Yılın her günü onların yanlarında olmaya, gönüllerini almaya, ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirten Başkan Eroğlu, “Onlara bir telefon kadar yakınız. Bizim medeniyetimiz büyüklerimize hürmet etmeyi onları el üstünde tutmayı, onların dualarını almayı bizlere en önemli vazife addetmiştir. Rabbim onların dualarından bizleri mahrum etmesin” dedi.

Başkan Eroğlu ile telefonda görüşen 84 yaşındaki Hayriye Piray, pandemi sürecinden sonra günlerini evinde geçirdiğini ifade ederek, “Devletimiz var olsun, çok şükür her şeyimiz var. Bizim size ihtiyacımız var. Her zaman size duacıyız” ifadelerini kullandı.