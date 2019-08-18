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Yasmani Copello Escobar, Birmingham'da birinci oldu

ATLETİZM HABERLERİ  | 18.08.2019 17:28 | Son Güncelleme

Milli atlet Yasmani Copello Escobar, Elmas Lig'in (Diamond League) Birmingham etabındaki erkekler 400 metre engelli yarışında birinciliği elde etti.

Yasmani Copello Escobar, Birmingham'da birinci oldu

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen organizasyonda piste çıkan 32 yaşındaki Küba asıllı sporcu, 49.08'lik süresiyle ilk sırayı aldı.

Yasmani Copello, Birmingham'da elde ettiği dereceyle Elmas Lig sıralamasında 14 puana yükseldi. Milli sporcu, Paris’teki son yarış öncesinde beşinci sıraya çıkarak, Zürih'te sekiz atletin yarışacağı sezon finaline katılma yolunda avantaj yakaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Yasmani Copello Escobar Diamond League

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
neresi milli? Amcasına çekmiş heralde pablo Escobar :))
Medellin’in kahramanı mekanın cennet olsun Pablo.
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