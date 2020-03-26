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Yasmin Erbil'den köpük banyosu... 'Çıkmayacağım'

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2020 08:55 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle kendisini evine kapatan Yasmin Erbil, yoğun bir temponun ardından girdiği bu monotonluğu kırmak adına sık sık fotoğraf paylaşımları yapıyor.

Yasmin Erbil'den köpük banyosu... 'Çıkmayacağım'

Mehmet Ali Erbil’in kızı olan Yasmin Erbil, renkli hayatı ve yaptığı ilginç paylaşımlarla kendinden sık sık söz ettiriyor. Son olarak arkadaşlarıyla karakolluk olan Erbil karantina günlerinde dışarı çıkmıyor.

yasmin2-instagram

Karantina zamanlarında evinden yaptığı paylaşımlarla da sık sık sosyal medyada gündeme gelen Erbil, bu defa takipçileriyle evinin banyosundan selam çaktı.

yasmin-instagram

Küvetinde bol köpüklü bir banyo keyfi yapan ve o anlarına dair çektiği selfieleri takipçileriyle paylaşan Yasmin Erbil paylaşımlarına ise "Çıkmayacağım" notunu düştü.

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