Yasmin Erbil'den köpük banyosu... 'Çıkmayacağım'

Mehmet Ali Erbil’in kızı olan Yasmin Erbil, renkli hayatı ve yaptığı ilginç paylaşımlarla kendinden sık sık söz ettiriyor. Son olarak arkadaşlarıyla karakolluk olan Erbil karantina günlerinde dışarı çıkmıyor.

Karantina zamanlarında evinden yaptığı paylaşımlarla da sık sık sosyal medyada gündeme gelen Erbil, bu defa takipçileriyle evinin banyosundan selam çaktı.

Küvetinde bol köpüklü bir banyo keyfi yapan ve o anlarına dair çektiği selfieleri takipçileriyle paylaşan Yasmin Erbil paylaşımlarına ise "Çıkmayacağım" notunu düştü.

