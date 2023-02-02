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  4. Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz ile poz verdi! Derin dekoltesi gözlerden kaçmadı

Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz ile poz verdi! Derin dekoltesi gözlerden kaçmadı

02.02.2023 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, bir süredir Survivor Yiğit Poyraz ile birlikte.

Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz ile poz verdi! Derin dekoltesi gözlerden kaçmadı

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. Babası kadar gündem olan Erbil bir süredir Yiğit Poyraz ile beraber.

Doğum gününde sevgilisi Yiğit Poyraz ile dudak dudağa öpüştüğü anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den yeni poz geldi.

Sevgilisi Survivor Yiğit ile poz veren Erbil'in derin göğüs dekoltesi de gözlerden kaçmadı.

Ekran Alıntısı

Yasmin Erbil sevgilisinin saçlarını kestirmesini istediği notunu düştüğü paylaşımla beğeni topladı.

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