Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz ile poz verdi! Derin dekoltesi gözlerden kaçmadı

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. Babası kadar gündem olan Erbil bir süredir Yiğit Poyraz ile beraber.

Doğum gününde sevgilisi Yiğit Poyraz ile dudak dudağa öpüştüğü anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den yeni poz geldi.

Sevgilisi Survivor Yiğit ile poz veren Erbil'in derin göğüs dekoltesi de gözlerden kaçmadı.

Yasmin Erbil sevgilisinin saçlarını kestirmesini istediği notunu düştüğü paylaşımla beğeni topladı.