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Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz'la spor salonundan pozlarını paylaştı! Sosyal medyada yorum yağdı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
26.04.2024 17:24
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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, bir süredir Survivor Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda Survivor'dan elenen Yiğit Poyraz soluğu sevgilisinin yanında almış ve beraber pozlarını paylaşmışlardı. Erbil, bu kez Instagram hesabından sevgilisi Yiğit Poyraz'la spor yaptığı anları paylaştı. Ünlü isim sosyal medyada çok konuşuldu.

Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz'la spor salonundan pozlarını paylaştı! Sosyal medyada yorum yağdı

Survivor'da yaptıklarıyla adından söz ettirmeyi başaran Yiğit Poyraz, bir süredir ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile aşk yaşıyor.

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yasminssss

Survivor nedeniyle uzun bir süre ayrı kalan ikili tekrardan kavuştular. Hasret gidermek için tatile çıkan Erbil ve Poyraz bu kez spor salonundan pozlarını paylaştı.

yasminpoyraz

"ACAYİP YAKIŞIYORLAR"

Erbil, Yiğit Poyraz'ı etiketleyerek spor salonundan pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Yasmin Erbil'in o karesi sosyal medyada olay yarattı. İkilinin hayranlarından kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

İkilinin pozuna, "Yasmin çok şanslı", "Abi acayip yakışıyorlar", "İkisini de çok seviyorum", "Hadi artık evlenin" gibi yorumlar yapıldı.

Vitrin


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