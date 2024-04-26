Hülya Avşar siyah mayosuyla çektiği pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Güzelliği ve sesi ile sahnelerin tozunu attırmaya devam eden Hülya Avşar son dönemde çıkardığı şarkılarla da sık sık gündem oluyor.

Youtube'da yaptığı yayınlar ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Avşar, bu kez cesur bir pozunu paylaştı.

Avşar, 2.8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından siyah mayo giydiği pozunu paylaştı.

Oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Hayranları Avşar'ın pozuna yorum yağdırdı.

Oyuncuya,"Mayo mu giymiş", "Yıllara meydan okuyor", "Kadın hep güzeldi" gibi yorumlar yapıldı.







