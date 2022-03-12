Yasmin Erbil yatak odasından göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Yasmin Erbil, bu defa göğüs dekolteli yatak odası pozuyla dikkatleri üzerine çekti. Yasmin Erbil'in yazdan kalma pozuna beğeni yağdı.

Sosyal medyada epey aktif olan Yasmin Erbil, cesur tarzıyla sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.

Yasmin Erbil'in annesi Nergis Kumbasar, kızının giyimi hakkında ''Yasmin, yaşıtlarına göre çok dozunda giyiniyor'' ifadelerini kullanmıştı.

Anne ve babasının izinden giderek oyuncu olan Yasmin Erbil, başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Berk Oktay'ın paylaştığı Yasak Elma dizisinde 'Canan' karakterini canlandırmıştı.

Yasmin Erbil'in, FOX'un iddialı dizisi Yasak Elma'dan oyunculuk performansı nedeniyle kovulduğu öne sürülmüştü.

Aşk hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Yasmin Erbil'in ideal erkek itirafı da olay olmuştu.

Yasmin Erbil, babası gibi esprili erkeklerden uzak durduğunu ve ağırbaşlı erkekleri tercih ettiğini dile getirmişti.



