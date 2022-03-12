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Yasmin Erbil yatak odasından göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

12.03.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar çiftinin kızı Yasmin Erbil, iddialı paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. En son Yasak Elma dizisinde 'Canan' karakterine hayat veren Yasmin Erbil, yatak odasından göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

Yasmin Erbil yatak odasından göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Yasmin Erbil, bu defa göğüs dekolteli yatak odası pozuyla dikkatleri üzerine çekti. Yasmin Erbil'in yazdan kalma pozuna beğeni yağdı.

Yasmin Erbil yatak odasından göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

Sosyal medyada epey aktif olan Yasmin Erbil, cesur tarzıyla sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.

Yasmin Erbil yatak odasından göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

Yasmin Erbil'in annesi Nergis Kumbasar, kızının giyimi hakkında ''Yasmin, yaşıtlarına göre çok dozunda giyiniyor'' ifadelerini kullanmıştı.

Yasmin Erbil yatak odasından göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

Anne ve babasının izinden giderek oyuncu olan Yasmin Erbil, başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Berk Oktay'ın paylaştığı Yasak Elma dizisinde 'Canan' karakterini canlandırmıştı.

Yasmin Erbil yatak odasından göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

Yasmin Erbil'in, FOX'un iddialı dizisi Yasak Elma'dan oyunculuk performansı nedeniyle kovulduğu öne sürülmüştü.

Yasmin Erbil yatak odasından göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

Aşk hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Yasmin Erbil'in ideal erkek itirafı da olay olmuştu.

Yasmin Erbil yatak odasından göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

Yasmin Erbil, babası gibi esprili erkeklerden uzak durduğunu ve ağırbaşlı erkekleri tercih ettiğini dile getirmişti.

Yasmin Erbil yatak odasından göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

Yasmin Erbil yatak odasından göğüs dekolteli pozunu paylaştı!


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Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi Mehmet Ali Erbil Nergis Kumbasar Yasmin Erbil
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