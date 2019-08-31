Yassine Benzia Olympiakos ile sözleşme imzaladı

Olympiakos, geçen sezon Fenerbahçe'de mücadele eden ancak beklentileri karşılayamayan Benzia'yı Fransa ekibi Lille'den satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak transfer ettiğini açıkladı.

24 yaşındaki Cezayirli oyuncu, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 20 maçta gol atamazken 1 asist yapmıştı.

