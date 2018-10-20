Yassine Benzia Sivasspor maçında yok

Fenerbahçe'ye bu akşam oynanacak Sivasspor maçı öncesi Benzia'dan kötü haber geldi. Son yapılan antrenmanda sakatlanan Cezayirli futbolcu, kadrodan çıkarıldı. Benzia tedbir amaçlı Sivas'a götürülmedi.

Sarı-Lacivertli ekipte golcü isim Islam Slimani de sakatlığından dolayı bu şehre getirilmedi. Cocu'nun ilk 11'de Frey'e görev vermesi bekleniyor. (MİLLİYET)

