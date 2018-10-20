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Yassine Benzia Sivasspor maçında yok

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.10.2018 15:06 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de son antrenmanda sakatlanan Cezayirli yıldız Yassine Benzia, Sivasspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

Yassine Benzia Sivasspor maçında yok

Fenerbahçe'ye bu akşam oynanacak Sivasspor maçı öncesi Benzia'dan kötü haber geldi. Son yapılan antrenmanda sakatlanan Cezayirli futbolcu, kadrodan çıkarıldı. Benzia tedbir amaçlı Sivas'a götürülmedi.

Sarı-Lacivertli ekipte golcü isim Islam Slimani de sakatlığından dolayı bu şehre getirilmedi. Cocu'nun ilk 11'de Frey'e görev vermesi bekleniyor. (MİLLİYET)

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Fenerbahçe Benzia Spor Toto Süper Lig Cocu

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