Yassine Benzia'ya 5 ülkeden teklif var!

Fenerbahçe'nin sezon başında Lille'den kiraladığı ancak hayal kırıklığı yaratan ve kadro dışı kalan Yassine Benzia, buna rağmen diğer takımların ilgisini çekmeyi başardı.
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