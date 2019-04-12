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Yassine Benzia'ya 5 ülkeden teklif var!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.04.2019 11:22 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Yassine Benzia, gelecek sezonla ilgili acele bir karar vermek istemiyor. Yıldız orta sahaya şimdiden birçok takımın talip olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'nin sezon başında Lille'den kiraladığı ancak hayal kırıklığı yaratan ve kadro dışı kalan Yassine Benzia, buna rağmen diğer takımların ilgisini çekmeyi başardı.

Fenerbahçe'de ayrılık! Gidiyor

Fenerbahçe'nin sezon başında Lille'den kiraladığı Benzia, performansıyla hayal kırıklığı yaratmış ve ligin ikinci yarısıyla birlikte de kadro dışı kalmıştı.

Fenerbahçe'nin sezon başında Lille'den kiraladığı Benzia, performansıyla hayal kırıklığı yaratmış ve ligin ikinci yarısıyla birlikte de kadro dışı kalmıştı.

Lille ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cezayirli futbolcu, kiralık sözleşmesinin bitmesiyle birlikte kulübüyle masaya oturacak.

Lille ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cezayirli futbolcu, kiralık sözleşmesinin bitmesiyle birlikte kulübüyle masaya oturacak.

Takımda kalmak bir seçenek olsa da transfer yapma ihtimali daha ağır basabilir.

Takımda kalmak bir seçenek olsa da transfer yapma ihtimali daha ağır basabilir.

Fransız Foot Mercato sitesinin haberine göre; Fenerbahçe'de kadro dışı kalan 24 yaşındaki oyuncuya 5 farklı ülkeden teklifler geliyor.

Fransız Foot Mercato sitesinin haberine göre; Fenerbahçe'de kadro dışı kalan 24 yaşındaki oyuncuya 5 farklı ülkeden teklifler geliyor.

Bonservisi elinde bulunan Lille kulübüne dönmek istemeyen Cezayirli oyuncuya Rusya, Yunanistan, İspanya, İngiltere ve Fransa'dan teklifler geldiği belirtildi.

Bonservisi elinde bulunan Lille kulübüne dönmek istemeyen Cezayirli oyuncuya Rusya, Yunanistan, İspanya, İngiltere ve Fransa'dan teklifler geldiği belirtildi.

Kadro dışı olmasına rağmen Benzia'nın idmanlarını aksatmadığı da gelen haberler arasında.

Kadro dışı olmasına rağmen Benzia'nın idmanlarını aksatmadığı da gelen haberler arasında.

Benzia'nın ise şimdilik geleceğini düşünmediği ve sezon sonunda hangi takıma transfer olacağına karar vereceği kaydedildi.

Benzia'nın ise şimdilik geleceğini düşünmediği ve sezon sonunda hangi takıma transfer olacağına karar vereceği kaydedildi.
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Spor Toto Süper Lig Benzia Fenerbahçe Yunanistan İspanya İngiltere Fransa

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