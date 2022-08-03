Yatak pozları olay olmuştu! Zeynep Bastık leopar desenli bikinisiyle kasıp kavurdu

Türkiye'nin en ünlü sanatçıları arasında yer alan genç şarkıcı Zeynep Bastık, Instagram paylaşımlarıyla kasıp kavurmaya devam ediyor. Son olarak leopar desenli bikinisiyle havuz başında pozlarını sergileyen ünlü isim, muhteşem fiziğiyle göz doldurdu.

LEOPAR DESENLİ BİKİNİSİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Her paylaşımıyla beğeni rekorları kıran güzel şarkıcı Zeynep Bastık, son olarak leopar desenli bikinisiyle gündeme geldi.

Havuz başında bikinisiyle cüretkar pozunu paylaşan güzel şarkıcı, muhteşem fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti.

YATAK POZLARIYLA OLAY YARATMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yatak pozlarını paylaşan güzel şarkıcı, güzelliğiyle adeta büyülemişti.

Güzel şarkıcının cesur pozları sonrasında takipçileri pozlarına binlerce beğeni ve yorum yapmıştı.



