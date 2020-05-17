Yatarra'nın Survivor'daki şampiyon adayı Aycan Yanaç

Şu anda İstanbulspor'da yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Yattara, AsistAnaliz Instagram canlı yayınında AsistAnaliz Genel Yayın Yönetmeni Arda Ün'ün sorularına ayrıntılı cevaplar verdi. SORU - CEVAP ŞEKLİNDEKİ RÖPORTAJ ŞÖYLE: -YATTARA, TÜRK HALKI'NIN GÖNLÜNE NASIL GİRDİ Trabzonspor'a gelmek benim için çok büyük bir hayaldi. Allah'a çok şükür bu formayı giydim. Elimden geleni yapmaya çalıştım, yaptım da. Daha çok şampiyonluk görmek istedim ama maalesef çok göremedim. 2 kupa kazandım. Taraftarı mutlu etmeye çalıştım. İyi ki bu formayı giydim. -ÖZKAN SÜMER SİZİ TRABZONSPOR'A TRANSFER ETTİ. NASIL KEŞFETTİ SENİ? Gine'den sonra Belçika'ya gittim. 3. seneden sonra Trabzonspor beni transfer etti. Özellikle 1 maç oynadım, Özkan Sümer beni izlemeye gelmişti. Maçtan sonra beni beğendiğini söyledi. Sonra kulüp başkanı beni aradı, 'Seni bir takım istiyor, anlaştık' diye. Sonra Trabzonspor'a geldim. -SİZİN ZAMANINIZLA ŞİMDİKİ KADRO ARASINDAKİ FARKLAR NELER? Biz çok iyi anlaşıyorduk. Şu anki kadroda da Sosa, Abdülkadir, Nwakaeme... İnşallah bu sene bu kadro şampiyon olacak. Ben daha çok şampiyonluk görmek istedim ama olmadı. Şimdi ki kadro da çok güzel bir kadro. Çok iyi oyuncular var. Hepsi çok iyi. Biz de destekliyoruz.

-SÜPER LİG'İN TESCİLİ TAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUN? En iyi şekilde ligi normal bir şekilde bitirmek gerekiyor. Lig oynanırsa Trabzonspor şampiyon olabilir. -TRABZONSPOR'A OYUNCU YETİŞTİRİYOR MUSUN? İZLEDİĞİN, TAKİP ETTİĞİN OYUNCULAR VAR MI? Ben başka takımlarla pek ilgilenmiyorum. Sadece Trabzonspor'la ilgileniyorum. Çok iyi gençler var orada. En kısa zamanda A takıma çıkarlar umarım. -BU KADAR ELASTİK ÇALIMLAR ATABİLMENİN BİR SIRRI VAR MI? Ben Afrika'da doğdum, büyüdüm. Orada ne bir futbol okulu var, ne de bir şey... Biz yolda oynuyorduk. Kimse bana bir şey öğretmedi. Bu yetenek Allah tarafından geldi. Hiç akademiye gitmedim. -BU KADAR BÜYÜK BİR YETENEK OLUP NEDEN BARCELOAN'YA TRANSFER OLMADIN SENCE? Onu Trabzonspor yöneticilerine sormak lazım. Teklif geldi ama onlar kabul etmedi. Trabzonspor'un eski yöneticilerinin cevap vermesi lazım. -FENERBAHÇE İLE KARŞILAŞTIĞINIZ MAÇTAN ÖNCE ROBERTO CARLOS'U SENİN İÇİN UYARIYORLAR. MAÇTAN SONRA DA CARLOS, 'NE YATTARAY'MIŞ SÖYLEYELİM DE REAL MADRİD'E ALSINLAR' DİYOR. NE DÜŞÜNÜYORSUN BUNUNLA İLGİLİ OLARAK? Roberto Carlos ile konuşmadım ama o maçtan sonra duyduğuma göre Carlos, Real Madrid'e beni önermiş. Real Madrid, beni 5 aylığına kiralık istemiş ama olmadı. Trabzonspor'da mutluydum. Ben o zaman gitseydim, banko oynayabilirdim... Dünya yıldızı olabilirdim ve üstüne daha da koyardım. -SENİ EN ÇOK ZORLAYAN STOPER KİMDİR SENİN OYNADIĞIN ZAMANDA? Ben stoperlerle fazla mücadeleye girmezdim. Eskiden çok iyi sol bekler vardı. Ümit Özat, İbrahim Üzülmez. En çok beni Sivassporlu Hayrettin rahatsız ederdi. Adam teknik olarak çok zayıftı ve bana çok tekme atıyordu.

-TRABZONSPOR OLMAZSA BAŞKA BİR SÜPER LİG EKİBİ ÇALIŞTIRIR MISIN? Trabzonspor olmazsa, Beşiktaş'ı çalıştırmak isterim. -YATTARA'DAN DAHA İYİ GELDİ Mİ TÜRKİYE'YE? TRANFER VE YETENEK ANLAMINDA. Nwakame geldi, iyi tekniği var. İnşallah sakatlık olmazsa, daha çok şeyler görmek istiyoruz ondan. İnşallah bizi bırakmaz. Tarzı bana benziyor. Biraz benden ağır ama çok güçlü bir oyuncu. Top ayağına yakışıyor Nwakaeme'nin... KARİYERİNDE EN UNUTMADIĞIN MAÇ? En özeli, Anorthosis maçıydı. 1 maçta kırmızı kart görmüştüm. Sonraki maçta 90. dakikada frikikten gol atarak, kendimi affettirdim. -SURVİVOR'DA BU SEZONKİ ŞAMPİYONLUK ADAYIN KİM? Güzel yarışma ve program. Her gece izliyorum, takip ediyorum. Şampiyonluk adayım Sercan'dı ama kötü performans gösterdi. Ama şu an favorim Aycan. Futbolcunun şampiyon olmasını istiyorum. -KOLBASTI MI HORON MU? İlk önce horonla başladık. Sonra Kolbastı çalmaya başladı Trabzonspor'un maçlarından sonra... Sonra Kolbastı oynamaya başladık. Çok popüler oldu. -TÜRKİYE'NİN GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK TOPÇUSU KİM? Bence Türkiye'de en iyi performans gösteren Hagi'ydi. Türkiye'ye çok büyük oyuncular geldi. Eto'o, Drogba, Roberto Carlos... Ama en çok performans gösteren Hagi'ydi. -TRABZONSPOR'DA FATİH TEKKE İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAK İSTER Mİ? Kariyerimiz boyunca Trabzonspor'da beraber mücadele ettik. Şu an da beraber çalışıyoruz. Tabii ki Trabzonspor'da hoca olarak, başka bir şey olarak çok hayaldi ama bir gün Trabzonspor'da çalışmayı çok isterim. Şu an İstanbulspor'da çalışıyorum. Başarılı olduktan sonra inşallah bakarız, ne olacağına... Tabii ki Trabzonspor'da gençlere çok önemli şeyler öğretmek istiyoruz.