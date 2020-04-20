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Yattara: Trabzonspor'u çalıştırmak istiyorum

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 20.04.2020 10:06 | Son Güncelleme

İstanbulspor'da yardımcı antrenör olan İbrahima Yattara'dan önemli açıklamalar geldi.

Yattara: Trabzonspor'u çalıştırmak istiyorum

2003-2011 yılları arasında Trabzonspor'da forma giyen ve performansıyla fırtınalar estiren İbrahima Yattara şu sıralar TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'da Fatih Tekke'nin yardımcılığını yapıyor.

Kariyeri hakkında yayıncı kuruluşa konuşan efsane oyuncu, "Futbol oynarken Türkiye'de başarılı oldum, antrenör olarak da başarılı olmak istiyorum. İnşallah en kısa zamanda Trabzonspor'da çalışmak istiyorum. Ne olursa olsun, ben Trabzonsporluyum. Ben Türk'üm. Bu ülkede çok sevildim ve ben de bu ülkeyi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

'TEKKE'YE TEŞEKKÜR EDERM'

Teknik direktör olmanın çok zor olduğunu kaydeden Yattara, "Futbol oynarken antrenmanını yap, sonra ne yaparsan yap. Antrenörlükte her şeyi sen yapmak zorundasın. Fatih Tekke'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Trabzonspor'da benim kaptanımdı. Antrenör olarak beni düşündü, çok şey öğreniyorum" yorumunu yaptı.

(Akşam)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor ibrahima yattara

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