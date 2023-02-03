Yavaş zıt anlamlısı nedir? Yavaş kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Yavaş kelimesi günlük hayatta sıkça kullanılan kelimelerden biridir. Eski Türkçede yabaş olarak kullanılan kelime günümüzde yavaş olarak kullanılır. Yavaş kelimesi de zıt anlamlısı bulunan bir kelimedir. Yavaşın tam karşıtı bir olayı anlatabilmek için zıt anlamlısı olan sözcüğü kullanabiliriz.

Yavaş kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçe kelime çeşitliliği bakımından oldukça zengin bir dildir. Bir kelimenin sözlük anlamı zarf, sıfat ve fiil olarak kullanımına göre farklılık gösterebilir. Yavaş kelimesi sözlükte hızlı olmayan, ağır, hafif ve yumuşak huylu gibi anlamlara gelir. Yavaşın zıt anlamlısı olan birden fazla kelime bulunur ve bu kelimeler yavaşın ifade ettiği anlamın tam olarak karşıtını ifade eder. Yavaş kelimesinin zıt anlamı:

Çabuk

Çabuk kelimesi yavaş zıt anlamlısı olup cümle içerisinde birbirinin zıttı olarak kullanılabilir. Bazı kelimeler ikili şekilde zıt anlamlısı ile birlikte aynı cümle içerisinde kullanılabilir.

Yavaş kelimesinin zıt anlamı ile örnek cümleler

Yavaş kelimesinin tam tersini ifade eden ve zıt anlamlısı olarak kullanılabilen birçok kelime bulunur. Bu kelimeler yazılış ve okunuş bakımından birbirinden farklı olsa da anlam bakımından aynıdır ve yavaş kelimesinin karşıtı olarak kullanılabilir. Yavaşın zıt anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir;