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Yavaş zıt anlamlısı nedir? Yavaş kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

25.01.2023 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anlam olarak birbirinin karşıtı ve birbiriyle çelişen kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Zıt anlamlı kelimler bir sözcüğün ifade ettiği mananın tam tersini anlatmak için kullanılır. Dilimizde yer alan birçok kelimenin hem gerçek hem de mecaz anlamları bulunur. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulmak için her ikisinin de gerçek ya da mecaz olması gerekir.

Yavaş zıt anlamlısı nedir? Yavaş kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Yavaş kelimesi günlük hayatta sıkça kullanılan kelimelerden biridir. Eski Türkçede yabaş olarak kullanılan kelime günümüzde yavaş olarak kullanılır. Yavaş kelimesi de zıt anlamlısı bulunan bir kelimedir. Yavaşın tam karşıtı bir olayı anlatabilmek için zıt anlamlısı olan sözcüğü kullanabiliriz.

Yavaş kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçe kelime çeşitliliği bakımından oldukça zengin bir dildir. Bir kelimenin sözlük anlamı zarf, sıfat ve fiil olarak kullanımına göre farklılık gösterebilir. Yavaş kelimesi sözlükte hızlı olmayan, ağır, hafif ve yumuşak huylu gibi anlamlara gelir. Yavaşın zıt anlamlısı olan birden fazla kelime bulunur ve bu kelimeler yavaşın ifade ettiği anlamın tam olarak karşıtını ifade eder. Yavaş kelimesinin zıt anlamı:

  • Çabuk

Çabuk kelimesi yavaş zıt anlamlısı olup cümle içerisinde birbirinin zıttı olarak kullanılabilir. Bazı kelimeler ikili şekilde zıt anlamlısı ile birlikte aynı cümle içerisinde kullanılabilir.

Yavaş kelimesinin zıt anlamı ile örnek cümleler

Yavaş kelimesinin tam tersini ifade eden ve zıt anlamlısı olarak kullanılabilen birçok kelime bulunur. Bu kelimeler yazılış ve okunuş bakımından birbirinden farklı olsa da anlam bakımından aynıdır ve yavaş kelimesinin karşıtı olarak kullanılabilir. Yavaşın zıt anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir;

  • Çabuk adımlarla sokağın başına kadar yürüdü.
  • İşe yetişmek için çabuk bir şekilde hazırlandı ve ardına bakmadan çıkıp gitti.
  • Çok çabuk bir insan olması onu bazen yoruyordu.
  • Annesi mutfaktan yemek hazır herkes çabuk sofraya otursun.
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