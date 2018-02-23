Yavuz Bingöl'e açık açık soruldu: Yandaş mısınız?

Yavuz Bingöl, Habertürk TV'de yayınlanan Açık ve Net programında Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Bingöl, "Yandaş mısınız?" sorusuna şöyle cevap verdi: ''Tabii ki değilim ben uyumlu bir insanım. Günümüzde uyumlu olursanız adınız yandaş oluyor, diyalog kurarsanız adınız yandaş oluyor. İlişki kurarsanız adınız yandaş oluyor bu olacak iş mi?'' ''YANDAŞ MISINIZ?'' SORUSUNA YANIT Yavuz Bingöl, ''Yandaş mısınız?'' sorusuna da şu yanıtı verdi: ''Tabii ki değilim ben uyumlu bir insanım. Günümüzde uyumlu olursanız adınız yandaş oluyor, diyalog kurarsanız adınız yandaş oluyor. İlişki kurarsanız adınız yandaş oluyor bu olacak iş mi? İnsanın ruhunda insanın yaratılışında var bu. Diyalog kurarak çözmemiz lazım. Bu ülke hepimizin, Devletin tepesindeki seçilmiş insana mesela Cumhurbaşkanı'na onu aşağılamak ya da hakaret etmek doğru mu? Bence değil. Ben hiçbir zaman böyle bir yol tercih etmem. Fikirlerimiz ayrı olabilir ama şu anda bizim Cumhurbaşkanı'mız. Ülkenin durumu belli, Irak'ın Suriye'nin durumu belli. Bizim ülkemize karşı bir art niyet var. 40 yıldır bir terör var 60 bin insanımız kaybetmişiz. İnsanlar birbirini sevmekten vazgeçtiği gibi bu ülkeyi de sevmekten vazgeçtiler galiba."

''KENDİMİ SOLCU DİYE KATEGORİZE ETMEK İSTEMİYORUM'' Yavuz Bingöl, ''Hâlâ solcu musunuz?" sorusuna "Aslında bence insan önemli. İnsanın iç dünyası; vicdandan, sevgiden, barıştan, kardeşlikten yana olmak... Bu söylediğim kelimeler sadece solculara ait kelimeler mi? Hayır, öyle değil. Kendimi 'solcuyum' diyerek kategorize etmek istemiyorum" diye yanıt verdi. Bingöl, ''Biz Che Guevara, Deniz Gezmiş'ler tarafından anlatılan, o romantik duygulara kapılmış gençlerdik. Ama işin aslı, günümüzde artık öyle değil'' dedi. "BENİ KARDEŞİM BİLE ANLAMADI" Bingöl, kardeşi ile henüz barışmadığını belirterek, "Ben 54 yaşındayım. Aklım başımda, memleket sevdalısıyım. Ben insanların birbirleri ile kavga etmesini bu kadar ayrışma ve kutuplaşma asla istemiyorum. Bu işten kimseye fayda gelmeyecek. Kardeşim ile barışmadım, barışmayı da düşünmüyorum" diye konuştu. "HAYATIMDA 3 KEZ OY KULLANDIM" Yavuz Bingöl hayatında 3 kez oy kullandığını Habertürk TV ekranlarında açıklayarak, "Sizin programınıza özel olarak bir şey söyleyeyim. Ben bugüne kadar Murat Karayalçın dışında CHP'ye oy atmadım. Ben biraz sandığa gitmeyenlerdenim. Hayatım boyunca 3 kez oy kullandım. Bir kez SHP'ye, bir kez Sırrı Süreyya Önder'e, bir kez AK Parti'ye oy verdim" dedi.