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Yavuz Bingöl'e açık açık soruldu: Yandaş mısınız?

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.02.2018 09:23 | Son Güncelleme

Ünlü türkücü Yavuz Bingöl'e verdiği röportajda "Yandaş mısınız?" diye soruldu. Bingöl, "Uyumlu olursanız adınız yandaş olur." diyerek 1 kez Ak Parti'ye oy verdiğini açıkladı.

Yavuz Bingöl'e açık açık soruldu: Yandaş mısınız?

Yavuz Bingöl, Habertürk TV'de yayınlanan Açık ve Net programında Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Bingöl, "Yandaş mısınız?" sorusuna şöyle cevap verdi: ''Tabii ki değilim ben uyumlu bir insanım. Günümüzde uyumlu olursanız adınız yandaş oluyor, diyalog kurarsanız adınız yandaş oluyor. İlişki kurarsanız adınız yandaş oluyor bu olacak iş mi?''

''YANDAŞ MISINIZ?'' SORUSUNA YANIT

Yavuz Bingöl, ''Yandaş mısınız?'' sorusuna da şu yanıtı verdi: ''Tabii ki değilim ben uyumlu bir insanım. Günümüzde uyumlu olursanız adınız yandaş oluyor, diyalog kurarsanız adınız yandaş oluyor. İlişki kurarsanız adınız yandaş oluyor bu olacak iş mi? İnsanın ruhunda insanın yaratılışında var bu. Diyalog kurarak çözmemiz lazım. Bu ülke hepimizin, Devletin tepesindeki seçilmiş insana mesela Cumhurbaşkanı'na onu aşağılamak ya da hakaret etmek doğru mu? Bence değil. Ben hiçbir zaman böyle bir yol tercih etmem. Fikirlerimiz ayrı olabilir ama şu anda bizim Cumhurbaşkanı'mız. Ülkenin durumu belli, Irak'ın Suriye'nin durumu belli. Bizim ülkemize karşı bir art niyet var. 40 yıldır bir terör var 60 bin insanımız kaybetmişiz. İnsanlar birbirini sevmekten vazgeçtiği gibi bu ülkeyi de sevmekten vazgeçtiler galiba."

''KENDİMİ SOLCU DİYE KATEGORİZE ETMEK İSTEMİYORUM''

Yavuz Bingöl, ''Hâlâ solcu musunuz?" sorusuna "Aslında bence insan önemli. İnsanın iç dünyası; vicdandan, sevgiden, barıştan, kardeşlikten yana olmak... Bu söylediğim kelimeler sadece solculara ait kelimeler mi? Hayır, öyle değil. Kendimi 'solcuyum' diyerek kategorize etmek istemiyorum" diye yanıt verdi.

Bingöl, ''Biz Che Guevara, Deniz Gezmiş'ler tarafından anlatılan, o romantik duygulara kapılmış gençlerdik. Ama işin aslı, günümüzde artık öyle değil'' dedi.

"BENİ KARDEŞİM BİLE ANLAMADI"

Bingöl, kardeşi ile henüz barışmadığını belirterek, "Ben 54 yaşındayım. Aklım başımda, memleket sevdalısıyım. Ben insanların birbirleri ile kavga etmesini bu kadar ayrışma ve kutuplaşma asla istemiyorum. Bu işten kimseye fayda gelmeyecek. Kardeşim ile barışmadım, barışmayı da düşünmüyorum" diye konuştu.

"HAYATIMDA 3 KEZ OY KULLANDIM"

Yavuz Bingöl hayatında 3 kez oy kullandığını Habertürk TV ekranlarında açıklayarak, "Sizin programınıza özel olarak bir şey söyleyeyim. Ben bugüne kadar Murat Karayalçın dışında CHP'ye oy atmadım. Ben biraz sandığa gitmeyenlerdenim. Hayatım boyunca 3 kez oy kullandım. Bir kez SHP'ye, bir kez Sırrı Süreyya Önder'e, bir kez AK Parti'ye oy verdim" dedi.

' 'HÜLYA KOÇYİĞİT'İN HERKES FAZLA ÖZGÜR SÖZLERİNE KATILIYORUM''

Hülya Koçyiğit'in 'Bu ülkede bence kimse baskı altında değil, herkes fazla özgür yaptıklarından dolayı herkes bir gün Erdoğan'ı takdir edecek' sözlerine ilişkin Bingöl, "Fazla özgür sözlerine katılıyorum. Diktatör dediğiniz insana her şeyi söyleyebiliyor, konuşabiliyorsunuz. Bizim bir tane devletimiz var. Kültür Sanat Ödül Töreni var, onu almaya gelen insana ağza alınmayacak şeyler söyleniyor. Bu kişilerin insan olduğundan bile şüpheliyim" diye konuştu.

"ESKİDEN DEVLET MİLLETE HAKSIZLIK EDİYORDU"

Bingöl, "Bence devlete ve ülkeye haksızlık yapan bir toplum var. Eskiden devlet millete haksızlık ediyordu şimdi millet devlete haksızlık ediyor. Memlekete, ülkeye sahip çıkmak gerekiyor" ifadesini kullandı.

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yavuz bingöl akp yandaş Habertürk kübra par

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
Helal olsun .Örnek insan .
yavuz bingölü tebrik ediyorum çok doğru cümleler kullanmış herşeyi zorlaştıran aslında biz insanlarız:( malesef
Bu sanatçı eskileri ''nasıl gündemde kalırım ?'' derdine düşmüşler.
@yasargu, aynı cümleleri levent kırca müjdat gezen gibi insanlar için de kurabildiğin gün sana inanırım
Uyumluyum derken?
Ya insanları bu kadar kategorize etmeyin bırakın insanlar rahatça nerede durmak istiyorsa dursun, bir alevi çocuğu sünni camianın içinde rahatça aynı görüşü paylaşabilsin,aynı şekilde sünni camianın tarihten gelen çok yanlış bir alevi ön yargısı var,öyle bir ön yargıki çağdışı ,yobaz ve de banaz, bırakın kerşke sünnide alevilerin cem evlerine gelse,inançlarına saygı duysa,sonuçta onlarınkide analarınınak sütü gibi helal olan inançtır,hepimizin yaradanı aynı peygamberi aynı.Başka şeyler konuşalım,kim hırsız, kim haksız,kim adaletsiz,kim başarılı bunları konuşurken mezheplere bölünmeyelim.
CHP seçmeni olarak belediye seçimlerinde bende AKP oy veriyorum. CHP belediyeleri resmen milletin aklı ile dalga geçiyor. Takım tutar gibi oy kullanmayı bırakmadığımız sürece Türkiye düzelmez...
barıştan kardeşlikten samimi bir şekilde bahseden bir insan kardeşiyle küs.
Bu ülkenin böyle aklı başında,insan olan,memleket sevdalısı kişilere ihtiyacı var.
sanatçı devlet millet tarafında olursa admin gibiler için her telden oluyor... sanatçı gezi olayları gibi ayaklanmalarda yakıp yıkıyorsa devleti 125 milyar dolar zarara sokuyorsa özgür oluyor... devlet millet düşmanı basın özgürlüğü bu olsa gerek
fırıldak ömer bir roman kahramanı mı?
Zalimden yana olmak ne zaman uyumluluk oldu
Günah çıkarmalar kilisede yapılıyor...
dikkate alınacak bir tip değil. ne dediği ne yaptığı umurumda bile değil. uyumlu insana bir de sorun bakalım; bu ülkenin nesini seviyor da uyumluluk gösteriyor? kazandığı ve vergisini ödemediği bir vergi kanununa sahip olduğu için mi seviyor bu ülkeyi. parası olan sizlere bu ülkede özgürlük gani. aklınca bizle dalga geçeceksin sanatçı bozuntusu. bir de örnek vermiş hülya koçyiğit'i o kim ki bana örnek olacak. canınız istedi mi ABD'de yer içer gezer tozar geri dönersiniz, canınız istedi mi Bali Adalarına kaçarsınız. millete sıra geldi mi fazla özgürlük var
Yerinde bir tespit
Adam açık açık ben Cumhurbaşkanımı seviyorum dedi nesi kötü bunun...Türkiye düşmanlarının yanında olanlar utansın
AYNEN FAZLASIYLA ÖZGÜRÜZ MADDİYAT YÖNDEN İYİ OLANLAR SÜPER ÖZGÜR ONLARA RAHATLIK FARKLI BATIYOR OLMAYANDA FARKLI AZIYOR BATIYOR ÖZGÜR OLAMAYAN İNSAN NASIL BİRİLERİ ONU ANLAYAMIYORUZ AMA ELEBAŞI MADDİYATDIR ONU BİLİYORUM
YAVUZ BİNGÖL"E KATILIYORUM.
Yavuz Bingöl seviyeli, ne aradığını bilen ve güzel olayları düşünüp karar veren KALİTELİ bir Sanatçıdır. Siyasi görüşü de elbette olacaktır hiç kimseyi alakadar etmez diye düşünüyorum.
bunları görünce birde böyle konuşmalar yaptıkların da rahmetli ahmet kayanın söylediklerii aklıma geliyor boşuna da söylememiş.
Hiç inandırıcı değil. Daha önce söyledikleri yaptıkları var. Bence kendi yaptıklarının savunulamayacağını kendiside biliyor (HAYRET O kadar farkedebilmiş!!!!) Kıvırmak gereği duyuyor.
oy kullanmamak suçtur. yasal işlem yapılmalı
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