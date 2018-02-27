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Yavuz Bingöl hastaneye kaldırıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.02.2018 17:42 | Son Güncelleme

Safra kesesinden rahatsızlanan türkücü Yavuz Bingöl, Şişli Etfal, hastanesine kaldırıldı. Hastane kapısında görüntülenen Bingöl, doktorun kendisine bir şeyler yemek için izin verdiğini tedavi olmak için hastaneye geri döneceğini ifade etti.

Yavuz Bingöl hastaneye kaldırıldı

Ünlü türkücü Yavuz Bingöl hastaneye kaldırıldı. Bingöl'ün safra kesesinden rahatsızlandığı ortaya çıktı.

Bugün acil kapısından çıkarken görüntülenen Bingöl; “Taburcu olmadım henüz, doktor bir şeyler yememe izin verdi. Bir şeyler yiyip tekrar geri geleceğim” dedi.

Gazetecilere sağlık durumu hakkında bilgi veren Bingöl "Dün gece evde ağrım ve sancım oldu. Hastaneye gittim, mide yanması diye bana çeyrek serum verdiler ve taburcu ettiler. Sabah yine ağrılarım oldu ve acil olarak Şişli Etfal’e geldim. Yapılan tetkikler sonucu safra kesemin iltihaplandığı ortaya çıktı" dedi.

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