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Yavuz Bingöl "Son 10 yıldır en fakir dönemimi yaşıyorum" diyerek intihar itirafında bulundu! Sosyal medya onu konuşuyor

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.11.2024 10:55
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Yavuz Bingöl hayatında yaşadığı zorlu dönemi Adem Metan'a açık açık anlattı. Sesiyle ve kariyeriyle her dönem adından söz ettiren Yavuz Bingöl "bir dönem intihar etmeyi bile düşündüm" itirafında bulundu.

Yavuz Bingöl "Son 10 yıldır en fakir dönemimi yaşıyorum" diyerek intihar itirafında bulundu! Sosyal medya onu konuşuyor

Yavuz Bingöl, son zamanlarda yaşadığı zorlukları ve kişisel mücadelelerini samimi bir şekilde paylaştı. Bir süre önce uzun yıllardır aşk yaşadığı Nilşah Ağaoğlu sade bir törenle dünyaevine giren Bingöl'ün açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

Bingöl, "Kendi kültürümden kimse bana sahip çıkmadı, diğer taraf, görüşlerini kabul etmediğim diğer taraf sahip çıktı" dedi.

Adem Metan'ın "Hayatınızda maddi olarak bir değişim oldu mu?" sorusu üzerine Yavuz Bingöl, "10 yıldır hayatımın en fakir dönemini yaşadım" dedi.

Metan "Nasılsınız diye soran olmadı mı?" deyince ise Yavuz Bingöl "İlk kez senin programında söylüyorum bir dönem intihar etmeyi de düşündüm" dedi.

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"ÇOK ÜZÜCÜ" DİYEREK ANLATTI

Yavuz Bingöl konuşmasının devamında ise siyasi görüşleri yüzünden kendisine alınan tavırdan bahsetti ve "Benimle fotoğraf karesine girmek istemeyen insanlar var ya… O çok üzücü bir şey biliyor musun?" sözleriyle sosyal medyada adından söz ettirdi.

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Yavuz Bingöl'ün bu açıklamaları sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi Bingöl'ü desteklerken kimi ise şarkıcıyı eleştirdi.

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