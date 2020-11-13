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Yavuz Bingöl: Torunumu bir kez görebildim

13.11.2020 11:52 | Son Güncelleme:
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Yavuz Bingöl: Torunumu bir kez görebildim

Pandemi nedeniyle kızı Türkü Bingöl Yüncü'nün doğumuna gidemediğini belirten sanatçı Yavuz Bingöl, "Torunumu bir kez görebildim. Virüsten dolayı uzak kalmak zorundaydım" açıklamasını yaptı.

Yavuz Bingöl, pandemi nedeniyle kızı Türkü Bingöl Yüncü'nün doğumuna gidemediğini ifade etti. 'İpek Açar'la İpek Yolu' adlı programa konuk olan Bingöl, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yavuz Bingöl, "Dede olmak nasıl bir duyguymuş?" sorusuna, şu yanıtı verdi: Torunumu bir kez görebildim. Virüsten dolayı uzak kalmak zorundaydım. Anlatılmaz bir duygu, kelimelerle anlatılmaz. Aslan benim çocukluğuma benziyor. Allah herkese torun sevgisini nasip etsin.

Türkü Bingöl, 2018 yılında Mert Yüncü ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleri süren çift, nisan ayında oğulları Aslan'ı kucaklarına almıştı.

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