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Yavuz Bingöl'ün halk ozanı annesi Şahsenem Bacı'dan kötü haber

12.05.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yavuz Bingöl’ün annesinden kötü haber geldi. Bingöl'ün 79 yaşındaki annesi, halk ozanı Şahsenem Bacı, solunum yetmezliği şikayetiyle geldiği hastanede yoğun bakıma alındı. Yavuz Bingöl geçtiğimiz günlerde annesinin hastalığını anlatırken "En son beni unuttu" demişti.

Yavuz Bingöl'ün halk ozanı annesi Şahsenem Bacı'dan kötü haber

Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı'dan kötü haber geldi. Türkiye’nin ilk halk ozanlarından olan Şahsenem Bacı, binden fazla şiiri ve 150 türküsüyle bir döneme damga vurmuştu. Sanatçı, oğlu Yavuz Bingöl’le birlikte albümlere imza atmıştı. Yaklaşık bir yıldır Alzheimer tedavisi gören Şahsenem Bacı, önceki gece solunum yetmezliği nedeniyle Taksim İlkyardım Hastanesi’ne kaldırıldı.

79 yaşındaki usta sanatçının durumunun stabil olduğu öğrenilirken, sevenlerinin tedirgin bekleyişi sürüyor.

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"EN SON BENİ UNUTTU"

Yavuz Bingöl, katıldığı programda annesinin sağlık durumunu anlatırken duygu dolu anlar yaşamıştı. Annesinin Alzheimer hastası olduğunu ve artık saz çalmayı unuttuğunu belirten sanatçı, "Bu çok duygusal bir hastalık. Onu sağlıklı olarak görünce çok duygulandım. En son beni unuttu" ifadelerini kullanmıştı.

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