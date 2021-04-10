Yavuz Seçkin kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? İşte İbo Show konuklarından Yavuz Seçkin biyografisi...

Star Tv'de yayınlanan sevilen program İbo Show'un bu haftaki konuklarından biri Avrupa Yakası dizisi ve yaptığı taklitler ile Türkiye'de oyunculuk alanında isminden sık sık bahsettiren Yavuz Seçkin olacak. Vatandaşlar Yavuz Seçkin'in hayatını merak edip araştırıyor. Peki Yavuz Seçkin kimdir, nereli ve kaç yaşındadır?
2 Ocak 1969 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Yavuz Seçkin, Şişli Motor Meslek Lisesi'nden 1988 senesinde mezun olmuştur ve kısa bir süre sonra katıldığı yarışma ile adından sıkça söz ettirmiştir. Gültepe'de bir dükkan işleten ve ticaretle uğraşan bir esnaf olan Yavuz Seçkin, arkadaşlarının gaza getirmesi ile "İner misin Çıkarmısın" isimli yarışmaya katılmış ve hayatı değişmiş. 1997 yılında katıldığı bu yarışmada birinci olmuştur. Bu sayede 28 yaşında taklit yeteneğini keşfetmiştir. "On Parmak On Marifet" isimli yarışmaya da katılan Yavuz Seçkin aynı yarışmada İsmail Baki Tuncer ile tanışıp beraber radyo programı yapmaya başlamıştır.
2002 senesinde "Yavuz'un Minibüsü" isimli programıyla Radyo Klas'ta yayın hayatına başlayan Seçkin, sonraları programında telefon şakalarına yer vererek birçok ünlüye şakalar yapmıştır. Ardından Radyo Klas'tan ayrılmış ve Süper FM'de program yapmaya başlamıştır. Televizyon skeçlerinde de yer almıştır.
Yavuz Seçkin, İsmail Baki Tuncer ile beraber Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Bülent Ersoy, Ahmet Çakar, Güneri Civaoğlu, Mehmet Ali Birand, Cemil İpekçi, Erman Toroğlu, Aziz Yıldırım, Hıncal Uluç, Fatih Terim gibi bir çok ünlünün taklitini başarı ile yapmaktadır. Atv'de yayınlanan "Avrupa Yakası" dizi filmde "Sertaç" rolü ile televizyon dünyasına adım atmıştır. Diziyi stand-up gösterileri, şov programları ve reklam filmleri takip etti. Eylül 2008 tarihinde TV 8 kanalında medyatik ünlülerimizin tiplemelerinin yer aldığı, aralara da kendi halk tiplemelerimizin serpiştirildiği bir medya komedisi olan "Co-medya" isimli komedi programını yaptı.
Yavuz Seçkin'in ilk eşi olan Havva Tavukçu'dan, Oğuzhan ve Zeynep adında iki çocuğu bulunmaktadır. Yavuz Seçkin, ikinci evliliğini bale öğretmeni ve balerin Dicle Güler ile 12 Haziran 2010 tarihinde yapmıştır.
2006 Sevimli Dinazor - Seslendirme
2006 Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu - Anadol
2012 Oğlum Bak Git - Orhan
2016 Yıldızlar da Kayar: Das Borak - Borak
2016 Oldu Mu Şimdi ? - Yaşar
2004–2009 Avrupa Yakası Sertaç
2008 Anında Görüntü Show
2008 Comedya
2013 Galip Derviş Tarkan Karcı
2002 Hastayım Doktor
2002 Yılan Hikâyesi Ercüment
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