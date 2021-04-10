Yavuz Seçkin kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? İşte İbo Show konuklarından Yavuz Seçkin biyografisi...

Star Tv'de yayınlanan sevilen program İbo Show'un bu haftaki konuklarından biri Avrupa Yakası dizisi ve yaptığı taklitler ile Türkiye'de oyunculuk alanında isminden sık sık bahsettiren Yavuz Seçkin olacak. Vatandaşlar Yavuz Seçkin'in hayatını merak edip araştırıyor. Peki Yavuz Seçkin kimdir, nereli ve kaç yaşındadır?

YAVUZ SEÇKİN KİMDİR?

2 Ocak 1969 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Yavuz Seçkin, Şişli Motor Meslek Lisesi'nden 1988 senesinde mezun olmuştur ve kısa bir süre sonra katıldığı yarışma ile adından sıkça söz ettirmiştir. Gültepe'de bir dükkan işleten ve ticaretle uğraşan bir esnaf olan Yavuz Seçkin, arkadaşlarının gaza getirmesi ile "İner misin Çıkarmısın" isimli yarışmaya katılmış ve hayatı değişmiş. 1997 yılında katıldığı bu yarışmada birinci olmuştur. Bu sayede 28 yaşında taklit yeteneğini keşfetmiştir. "On Parmak On Marifet" isimli yarışmaya da katılan Yavuz Seçkin aynı yarışmada İsmail Baki Tuncer ile tanışıp beraber radyo programı yapmaya başlamıştır.

2002 senesinde "Yavuz'un Minibüsü" isimli programıyla Radyo Klas'ta yayın hayatına başlayan Seçkin, sonraları programında telefon şakalarına yer vererek birçok ünlüye şakalar yapmıştır. Ardından Radyo Klas'tan ayrılmış ve Süper FM'de program yapmaya başlamıştır. Televizyon skeçlerinde de yer almıştır.