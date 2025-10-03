SPOR

Yayıncı kuruluş Bein Sport'tan skandal paylaşım! Taraftarların tweetini retweet ettiler... Sosyal medyada tepkiler dinmedi...

Süper Lig’in yayıncı kuruluşu beIN Sports’un resmi sosyal medya hesabından yapılan skandal hareket gündem oldu.

Burak Kavuncu

Süper Lig’in yayın haklarını elinde bulunduran Bein Sports’un sosyal medya hesabından beklenmedik bir hareket geldi.

RESMİ HESAP PAYLAŞTI SONRA SİLDİ!

Bein Sports’un resmi hesabından, “Hakemler sağ olsun. GS stadında temiz bir maç hatırlamıyorum, son senelerde” ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımın RT edilmesi gündem oldu.

TEPKİLER DİNMEDİ…

Galatasaray taraftarlarının tepkisini çeken bu paylaşım binlerce yorum alırken, taraftarlar yayıncı kuruluşun tarafsızlığını sorguladı.

Cumartesi günü yapılacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi bu olayın yaşanması taraftarlar üzerinde büyük etkiye neden oldu.

Okuyucu Yorumları 3 yorum
doğru
bir alenen paylasmadiklari kaldi onun bile uzerini orter bu yapi ama birgun patlayacak gercekler ole bir huyu var cunki
hatırlamaması normal .Kim hatırlıyor.
