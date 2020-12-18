SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Yayıncı kuruluş Digitürk, ödeme açıklaması yaptı

Yayıncı kuruluş Digitürk, ödeme açıklaması yaptı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 18.12.2020 18:24 | Son Güncelleme

Yayıncı Digiturk, Kulüpler Birliği'nin deklarasyonu ile ilgili bir açıklama yayımladı.

Yayıncı kuruluş Digitürk, ödeme açıklaması yaptı

Digiturk'ten yapılan açıklama şöyle:

"Digiturk olarak, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği tarafından yapılan açıklamayı büyük şaşkınlıkla karşıladık.

Öncelikle şunu net bir şekilde ifade etmek isteriz ki naklen yayın lisans haklarının tarafı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'dur. TFF, Digiturk tarafından yapılan ödemeleri alır ve kulüplere dağıtır. Buna göre Digiturk, 2020/21 sezonunda bugüne kadar oynanmış tüm karşılaşmalara ilişkin naklen yayın lisans bedelini TFF'ye tam olarak ödemiştir. Öte yandan Digiturk, dünya çapında birçok yayıncının Kovid-19 salgını nedeniyle yapmayı reddettiği 2019 - 2020 sezonu naklen yayın lisans ödemesini, herhangi bir kesinti uygulamadan tam olarak yapmıştır. Ayrıca Digiturk ve TFF, karşılıklı mutabakat çerçevesinde, pandeminin yarattığı zorlukların üstesinden birlikte gelebilmek için, mevcut sezonun geri kalanına yönelik bir ödeme planı üzerinde çalışmaya devam etmektedir.

Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yatırımcısı olan Digiturk'e karşı Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin bu davranışını dayanaksız ve haksız buluyoruz. Türk futbolunun değerini ve markasını olumsuz etkileyeceği belli olan bu tür eylemler en başta kulüplere zarar verecektir. Buna rağmen, Türk futbol endüstrisinin paydaşlarıyla birlikte, ülke futbolunu yurt içi ve yurt dışında geliştirmek ve tanıtmak için tüm iyi niyetimizle çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı
Denizlispor'da çalışmalar sürüyorDenizlispor'da çalışmalar sürüyor
İşte Şenol Güneş’in muhtemel 11’i!İşte Şenol Güneş’in muhtemel 11’i!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Uzaktan eğitimle ilgili flaş açıklama! Tarihler belli oldu
Uzaktan eğitimle ilgili flaş açıklama! Tarihler belli oldu
Önemli açıklama: Onların aşı yaptırmasına gerek kalmayabilir
Önemli açıklama: Onların aşı yaptırmasına gerek kalmayabilir
Bülent Demirkanlı istifa etti
Bülent Demirkanlı istifa etti
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Marco Stefandl İstanbul yolcusu
Marco Stefandl İstanbul yolcusu
Futbol maçları için koronavirüs uyarısı
Futbol maçları için koronavirüs uyarısı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Aurah Ruiz: 48 saat ilişkiye girdik
Aurah Ruiz: 48 saat ilişkiye girdik
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Banyoda çıplak poz verdi
Banyoda çıplak poz verdi
Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası! Menajeri açıkladı…
Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası! Menajeri açıkladı…
Anlaşma tamam, imzalar atıldı!
Anlaşma tamam, imzalar atıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yayıncı kuruluş Digitürk, ödeme açıklaması yaptı
Yayıncı kuruluştan ödeme açıklaması
Denizlispor'da çalışmalar sürüyor
Denizlispor'da çalışmalar sürüyor
Galatasaray ile Beşiktaş, Salih Uçan yarışında
Süper Lig devlerinin Salih Uçan kapışması
Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi
İşte Süper Lig'in şampiyonluk favorisi!
Süper Lig'den 2 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Süper Lig'den 2 kulüp PFDK'ye sevk edildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.