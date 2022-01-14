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Yayıncı kuruluş ekranlarında çileden çıktı, açtı ağzını yumdu gözünü: Bu kadar da olmaz...

14.01.2022 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş-Gaziantep FK maçında siyah-beyazlı takımın yıldızı Mich Batshuayi'nin penaltı beklediği pozisyonu hakem Arda Kardeşler'in devam ettirmesi tepki çekti. Beinsports ekranlarında pozisyonu değerlendiren yorumcu Feyyaz Uçar maçın hakemine çok sert tepki gösterirken, "Beşiktaş, sezonun en kötü maçlarından birini oynuyor ama hakemler çok daha kötü. Batshuayi'nin pozisyonunda neden çağrılmaz? Futbol konuşalım ama bu kadar da yani..." dedi.

Yayıncı kuruluş ekranlarında çileden çıktı, açtı ağzını yumdu gözünü: Bu kadar da olmaz...

Beşiktaş-Gaziantep FK maçına Batshuayi'nin pozisyonu damga vurdu. Serbest vuruş sırasında topsuz alanda ayağına basılan ve yerde kalan Belçikalı forvetin pozisyonu için hakem Arda Kardeşler'in devam kararı vermesi büyük tepki çekti.

"HAKEMLER ÇOK KÖTÜ"

BeinSports ekranlarında pozisyonu yorumlayan Feyyaz Uçar oldukça sinirlenirken, "Beşiktaş, sezonun en kötü maçlarından birini oynuyor ama hakemler çok daha kötü. Batshuayi'nin pozisyonunda neden çağrılmaz? Futbol konuşalım ama bu kadar da yani..." ifadelerini kullandı.

TARAFTAR ÇİLEDEN ÇIKTI

Öte yandan Beşiktaş taraftarı da sosyal medyada pozisyona tepki gösterdi. Maçın hakemini çok sert eleştiren siyah-beyazlı taraftarlar, kısa süre içinde sosyal medya gündeminde Arda Kardeşler ismini zirveye taşıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Gaziantep FK
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