Yayıncı kuruluş ekranlarında çileden çıktı, açtı ağzını yumdu gözünü: Bu kadar da olmaz...

Beşiktaş-Gaziantep FK maçına Batshuayi'nin pozisyonu damga vurdu. Serbest vuruş sırasında topsuz alanda ayağına basılan ve yerde kalan Belçikalı forvetin pozisyonu için hakem Arda Kardeşler'in devam kararı vermesi büyük tepki çekti.

"HAKEMLER ÇOK KÖTÜ"

BeinSports ekranlarında pozisyonu yorumlayan Feyyaz Uçar oldukça sinirlenirken, "Beşiktaş, sezonun en kötü maçlarından birini oynuyor ama hakemler çok daha kötü. Batshuayi'nin pozisyonunda neden çağrılmaz? Futbol konuşalım ama bu kadar da yani..." ifadelerini kullandı.

TARAFTAR ÇİLEDEN ÇIKTI

Öte yandan Beşiktaş taraftarı da sosyal medyada pozisyona tepki gösterdi. Maçın hakemini çok sert eleştiren siyah-beyazlı taraftarlar, kısa süre içinde sosyal medya gündeminde Arda Kardeşler ismini zirveye taşıdı.

