Yayıncı kuruluş tarihi protestoya böyle sansür uyguladı

Süper Lig'de 13. haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Galatasaray maçının başlangıcında Kulüpler Birliği'nin aldığı karar doğrultusunda futbolcular yayıncı kuruluşu protesto etti.Karşılaşmanın ilk dakikasında topa dokunmayan futbolcuların bu görüntüsünü yayıncı kuruluş ekrana takım kadrolarını vererek sansür uyguladı.Yayıncı kuruluştan tarihi protestoya böyle sansür uyguladı

(Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır)

PROTESTO EDİLECEĞİ DUYURULMUŞTU

Süper Lig Kulüpler Birliği ile TFF 1. Lig Kulüpler Birliği, bu hafta oynanacak karşılaşmalarda başlama düdüğüyle birlikte futbolcuların 60 saniye süresince mücadele etmeyerek protesto eyleminde bulunacağını açıklamıştı.

Süper Lig'de haftanın açılış maçı olan Fatih Karagümrük ile Galatasaray karşılaşmasında iki takım futbolcuları 60 saniye boyunca topa dokunmadı. Protestonun ardından müsabakaya Galatasaraylı futbolcuların paslaşmasıyla başladı.

