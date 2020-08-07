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Yayıncı kuruluştan Fenerbahçe'ye telif şoku!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.08.2020 15:30 | Son Güncelleme

Yayıncı kuruluş, Fenerbahçe'nin dün açıkladığı Mert Hakan Yandaş transferinde kullandığı görüntüler için sarı-lacivertli ekibin sosyal medya hesabına telif atarak, videoyu yayından kaldırttı.

Yayıncı kuruluştan Fenerbahçe'ye telif şoku!

Fenerbahçe'nin dün transferini açıkladığı Mert Hakan Yandaş'ın, video paylaşımına yayıncı kuruluştan engel geldi. Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesapları ve youtube'dan yayımlanan videoda, Yandaş'ın Süper Lig'de attığı gollerin görüntüleri paylaşıldı.

Yayıncı kuruluş da Yandaş için hazırlanan videoda kullanılan görüntüler nedeniyle Fenerbahçe'ye telif hakkı atarak, görselleri youtube hesaplarından kaldırttı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: AA


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