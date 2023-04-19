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Yayını yarıda kesilmişti, final iddiaları ortalığı karıştırdı! Kızılcık Şerbeti'nin akıbeti belli oldu

19.04.2023 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

RTÜK'ün televizyon tarihinde ilk kez 5 haftalık yasak uyguladığı ilk dizi olan Kızılcık Şerbeti dizisinin final yapacağı yönünde iddialar sosyal medyanın gündemine düştü. Tüm dizi takipçileri Kızılcık Şerbeti final mi yapacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin akıbeti belli oldu...

Yayını yarıda kesilmişti, final iddiaları ortalığı karıştırdı! Kızılcık Şerbeti'nin akıbeti belli oldu

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen, Ceren Karakoç ve Doğukan Güngör'ün paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisine RTÜK, kadına şiddet sahnesi sebebi ile 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL ceza verdi.

Son olarak yayını yarıda kesilen Kızılcık Şerbeti'nin final yapacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Dizinin akıbetinin ne olacağı ise merak edilmeye başlandı.

Kızılcık Şerbeti 2

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin bu sezon 32. bölümde sezon finali yapması, eylülde de devam etmesi planlanıyordu. Ancak 5 haftalık yasak bu sezonki bölüm sayısını 27’ye düşürdü.

Kızılcık Şerbeti 3

Yani diziyle ilgili final kararının alınması söz konusu dahi değil. Dizinin yapımcısı Gold Film’in patronu Faruk Turgut ise dizinin sonuna kadar arkasında duracaklarını söyledi.

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